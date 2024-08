Como ficam as novas configurações globais agora que o mundo quebrou?

Após a 2ª Guerra Mundial, nações de todos os cantos experimentaram um período de relativa paz e colheram, em maior ou menor grau, os frutos da expansão do livre comércio, do aumento da mobilidade do capital, da difusão da democracia e da promoção dos direitos humanos.

Nos anos recentes, porém, essa conjuntura tem se transformado de forma abrupta. Para contextualizar o porquê dessa mudança e vislumbrar o que nos aguarda no futuro, o especialista em Relações Internacionais e diplomata Diogo Ramos Coelho lança o livro Mundo Fraturado pela Matrix Editora.

A obra destaca como a ascensão de líderes autocratas e populistas, o crescimento de movimentos nacionalistas e o legado do Brexit alteraram a percepção geral de normalidade. Os efeitos colaterais de conflitos armados como o da Rússia x Ucrânia, as disputas no Oriente Médio e a rivalidade entre Estados Unidos e China também são temas aprofundados no título.

Se há décadas somos ensinados que os EUA representam a maior potência do mundo e que blocos econômicos como a União Europeia são inabaláveis, hoje afirmações como essas quase não se sustentam. Por isso, é imprescindível entender as novas configurações mundiais que mexem com as antigas certezas. É nesse sentido que o autor desenvolve suas análises ao longo das páginas.

Com atuação no Ministério das Relações Exteriores, Coelho trabalhou nas divisões de Mudança do Clima e de Desarmamento e Não Proliferação e nas embaixadas do Brasil em Washington e na Cidade do México. Foi assessor de Henrique Meirelles, quando esse era ministro da Fazenda, e atualmente, é chefe da assessoria de Relações Internacionais do Ministério do Planejamento e Orçamento.

Com sua vasta experiência, o autor desvenda os problemas e as contradições do sistema liberal, as batalhas de ideias que influenciam a política, o papel de instituições internacionais em um mundo marcado pela competição, os freios impostos à globalização e o papel das empresas de tecnologia no debate sobre liberdade de expressão e censura.

Mundo Fraturado chega às livrarias físicas e virtuais como guia essencial para compreender o complexo cenário político e econômico do nosso tempo. Uma leitura que traz esclarecimentos àqueles que se sentem confusos diante das intensas transformações globais e busca ferramentas que possibilitem navegar pelas incertezas do presente e preparar-se para os desafios futuros.

Ficha técnica

Livro: Mundo Fraturado

Autoria: Diogo Ramos Coelho

Editora: Matrix Editora

ISBN: 978-65-5616-466-3

Páginas: 312

Preço: R$ 79,00

Onde encontrar: Matrix Editora e Amazon

Sobre o autor

Diogo Ramos Coelho nasceu em Recife, em 1986. É formado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e diplomata de carreira desde 2010. No Ministério das Relações Exteriores, trabalhou nas divisões de Mudança do Clima e de Desarmamento e Não Proliferação, bem como nas embaixadas do Brasil em Washington e na Cidade do México. Foi assessor do ministro da Fazenda e do diretor-executivo do Brasil no Fundo Monetário Internacional. Atualmente é chefe da assessoria de Relações Internacionais da ministra do Planejamento e Orçamento. É autor do livro Mundo em Crise, no qual discute as causas da crise financeira de 2008 e seus impactos nas relações internacionais.