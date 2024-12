Como fazer o sorteio do amigo secreto online?

Os sites e aplicativos que permitem realizar o sorteio do amigo secreto online são soluções práticas que facilitam a organização dessa tradição. Isso porque a chegada do fim de ano traz consigo as confraternizações de família, amigos e colegas de trabalho. E com esses encontros, a tradicional troca de presentes em amigos secretos começam a ser combinadas. Porém, a correria do dia a dia pode dificultar o planejamento dessa brincadeira também chamada de amigo oculto por alguns brasileiros. Ainda mais quando todos os participantes não podem estar presentes no momento do sorteio.

Para auxiliar nessa tarefa, existem diferentes ferramentas com ótimos recursos para organizar e sortear o amigo secreto online. Conheça 5 opções de sites e aplicativos.

Amigo Secreto

Freepik, Reprodução/Amigo Secreto

Sorteio Amigo Secreto

Reprodução/Sorteio Amigo Secreto

O Sorteio Amigo Secreto (sorteioamigosecreto.com) exige a realização de um cadastro com um e-mail ou uma conta do Facebook para usar o site. Ao acessar a ferramenta, é preciso nomear o sorteio e adicionar o e-mail dos participantes para convidá-los. O serviço disponibiliza a opção de estabelecer restrições no sorteio para evitar que determinadas pessoas troquem presentes entre si.

Migo Secreto – Amigo Secreto Online

Reprodução/Migo Secreto – Amigo Secreto Online,

O Amigo Secreto Online (migosecreto.com) é a solução para quem prefere não se cadastrar em mais uma plataforma. Além disso, ele está disponível na versão site e no aplicativo para iOS. Então, basta acessar a ferramenta, selecionar a categoria do grupo (amigo secreto, amigo chocolate, amigo da onça, etc.), escrever o nome e a descrição e inserir os nomes dos participantes. Ao fazer o sorteio online, o site gera o link do grupo para ser compartilhado com os participantes. Quando entrar no link, o usuário precisa apenas clicar no seu nome para escolher uma senha e descobrir quem é o seu amigo oculto.

SorteioGo

Reprodução/SorteioGo

Assim como o Migo Secreto – Amigo Secreto Online, o SorteioGo (sorteiogo.com/pt/sorteio/amigo-secreto) também não solicita a criação de uma conta para acessá-lo. O usuário necessita somente adicionar o nome e o e-mail de cada participante e clicar em “Sortear amigo secreto”. O site vai realizar o sorteio e enviar o resultado para os e-mails informados. Devido a simplicidade do processo, a plataforma não oferece outros recursos para todo o restante da organização do amigo oculto, como registrar o valor dos presentes ou a data e a hora da confraternização.

Papelzinho

Reprodução/Papelzinho

O Papelzinho é um aplicativo disponível para Android e iOS que possibilita sortear o amigo secreto sem cadastros de maneira simples e prática. O organizador do amigo secreto pode escolher se os participantes receberão o resultado do sorteio por e-mail ou por WhatsApp. Depois, basta inserir os números ou endereços de e-mail para realizar o sorteio. Os participantes serão notificados por meio do contato informado. É legal destacar que apenas uma pessoa precisa baixar o aplicativo, não é necessário que todos tenham o app.

