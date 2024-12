Como evitar excessos nas festas de fim de ano

As confraternizações de fim de ano, especialmente as festas de Natal e Ano-Novo, são momentos de celebração que muitas vezes levam ao consumo excessivo de alimentos e bebidas alcoólicas. De acordo com especialistas, como a nutricionista Marcela Kotait , é natural que as pessoas exagerem nessas graças, uma vez que a comida desempenha um papel importante na união social e afetiva. No entanto, esse comportamento pode resultar em desconforto físico e emocional.

O consumo exacerbado pode causar desidratação, problemas gastrointestinais e até prejuízos à função cognitiva e motora. A Organização Mundial da Saúde (OMS) não estabelece uma quantidade segura de álcool, mas fornece diretrizes sobre o consumo moderado. No Brasil, recomenda-se que homens não ultrapassem duas doses diárias e mulheres, uma dose. Além disso, é aconselhável ter pelo menos dois dias sem álcool por semana.

Para evitar excessos durante as festividades , algumas dicas práticas podem ser seguidas:

Não fique muitas horas sem comer ; isso ajuda a evitar a compulsão durante a ceia.

; isso ajuda a evitar a compulsão durante a ceia. Priorize alimentos ricos em fibras e proteínas , como saladas, para aumentar a saciedade.

, como saladas, para aumentar a saciedade. A água potável é essencial para prevenir a desidratação associada ao álcool .

potável é essencial para prevenir a . Estimule um consumo consciente , limitando a quantidade de comida e bebida disponível.

Caso ocorram exageros , é fundamental manter a normalidade na dieta e evitar dietas restritivas ou atividades físicas intensas imediatas. O corpo é capaz de se regular após episódios especiais . Assim, ao focar em hidratação e alimentação saudável nos dias seguintes, é possível recuperar o equilíbrio sem sofrimento.