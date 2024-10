Como estão atacantes revelados no Palmeiras que não explodiram no clube

A base do Palmeiras revelou dois nomes badalados para o ataque recentemente, como Estêvão e Endrick, e que ganharam relevância no time de Abel Ferreira com titularidade e títulos.

No entanto, o trabalho comandado por João Paulo Sampaio já fez o clube revelar muitos outros atacantes que acabaram não explodindo no clube e trilham seu futuro em outro lugar.

VEJA COMO ESTÁ SITUAÇÃO DESSES ATLETAS

Gabriel Silva (Santa Clara)

O atacante teve um grande desempenho na base do Palmeiras: em 2019, pelo time sub-17, foram 32 jogos disputados com 29 gols marcados. Em 2021, pelo sub-20, foram 25 gols e 5 assistências em apenas 29 jogos. No mesmo ano ele subiu ao time principal, mas não conseguiu ter o mesmo sucesso da base – ao todo foram 29 jogos pelo elenco profissional do Palmeiras e apenas dois gols.

Sem espaço, Gabriel Silva foi emprestado ao Santa Clara, de Portugal, na temporada 2022/23 e, após uma boa primeira impressão, (35 jogos, 5 gols e 2 assistências em seu primeiro ano) foi comprado em definitivo.

O Palmeiras vendeu 50% dos direitos econômicos do jogador por 1 milhão de euros (R$ 5,3 milhões na época), e manteve os outros 50% buscando lucrar com uma venda futura. Na atual temporada, Gabriel tem oito jogos e dois gols marcados.

Luis Guilherme (West Ham)

O Palmeiras vendeu Luis Guilherme em junho deste ano ao West Ham, em um negócio de 30 milhões de euros (cerca de R$ 172 milhões na época), sendo 23 milhões de euros fixos (R$ 132 milhões) e 7 milhões de euros (R$ 40 milhões) em bônus.

A venda pode render ainda mais dinheiro ao Palmeiras no futuro. O Alviverde garantiu na negociação que ficará com 20% do lucro que o West Ham terá em uma futura venda do jovem para outro clube.

O West Ham disputou nove jogos na temporada, e Luis participou de apenas um: quando jogou apenas quatro minutos. O jovem sofre com a concorrência nos lados do campo de Jarrod Bowen, que defende a seleção inglesa, e Mohammed Kudus, ex-Ajax, contratado por 44,5 milhões de euros (R$ 273 milhões).

Ruan Ribeiro (Paysandu)

O atacante foi o destaque do Palmeiras na Copinha de 2023 após se tornar o artilheiro com nove gols. Logo após a competição, ele foi emprestado ao FK Valmiera, da Letônia, e marcou 7 gols e deu duas assistências em 34 jogos.

O clube europeu não exerceu a opção do jovem de 21 anos e ele foi emprestado ao Paysandu para a disputada do estadual e a Série B nesta temporada. No Papão foram 26 jogos (10 como titular), um gol e duas assistências. Ele tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2025.

Kevin (Shakhtar Donetsk)

O Palmeiras vendeu Kevin no início desta temporada por 12 milhões de euros fixos (R$ 64,4 milhões na época), com mais 3 milhões de euros em bônus (R$ 16,1 milhões). O Alviverde ficou com 8,2 milhões de euros (R$ 44 milhões) do montante fixo, além de 10% de uma venda futura. O restante fica com o Desportivo Brasil, clube que fez parte da formação do atleta.

Kevin se destacou no sub-20 do Palmeiras, mas no profissional foram 11 jogos e apenas um gol. Na temporada 2023/24 pelo clube ucraniano foram 17 jogos, 3 gols e 4 assistências. Em 2024/25, são 7 jogos, nenhum gol e duas assistências.

Wesley (Inter)

O Palmeiras negociou Wesley com o Cruzeiro por 3 milhões de euros (cerca de R$16,5 milhões na época) por 50% (dos direitos econômicos) no final de 2022.

No início deste ano, Wesley se transferiu para o Internacional. O Colorado assumiu a dívida que a Raposa tinha com o Palmeiras e pagou cerca de R$ 10 milhões por 50% do jogador. s outros 50% ficam com o Verdão e o Jacuipense, da Bahia.

No clube gaúcho, o atacante de 25 anos faz a melhor temporada carreira: são 40 jogos, 9 gols e 2 assistências.

GABRIEL VERÓN (CRUZEIRO, EMPRESTADO PELO PORTO)

Em julho de 2022, o Palmeiras vendeu Veron ao Porto por 10,25 milhões de euros (aproximadamente R$ 57,5 milhões na época). O valor frustrou a maior parte da torcida, que esperava um caminhão de dinheiro por um atacante que tinha 19 anos e que foi apontado como o melhor sub-17 do mundo anos antes.

Mas na avaliação do Palmeiras, o negócio foi muito positivo pelo histórico de lesões do atleta.

O jogador não emplacou no Porto: na temporada 2022/23, ele disputou 26 jogos, marcou um gol e deu 4 assistências. No meio do ano passado, quando estava de férias no Brasil, em sua cidade natal Assú, no Rio Grande do Norte, o jogador se lesionou durante a disputa de uma partida de futebol society e revoltou o clube português.

Neste ano ele foi emprestado ao Cruzeiro, onde tem 27 jogos, 4 gols e 1 assistência.

RAFAEL ELIAS (KYOTO SANGA)

Rafael Elias ficou conhecido na base do Palmeiras como Papagaio. Em 2018, pelo time sub-20, ele teve a incrível marca de 32 gols em 32 jogos e chegou ao time profissional – mas não teve o mesmo impacto e só marcou um gol em 9 jogos. Ele passou por empréstimos no Atlético-MG, Goiás, Cuiabá, Ituano (onde teve maior destaque com 15 gols e duas assistências), Baniyas-EAU, até ser contratado em definitivo pelo Cruzeiro.

Ele também não emplacou na Raposa e foi emprestado ao Kyoto Sanga, do Japão, até o fim do ano. O atacante de 25 anos tem 11 jogos e 10 gols e deve ser contratado em definitivo. O valor da opção de compra é de 2,5 milhões de dólares (R$ 13,5 milhões, na cotação atual).

O Cruzeiro tem 75% dos direitos econômicos de Rafael Elias, enquanto o Palmeiras manteve 25% por liberar antecipadamente o jogador do contrato. Em caso de negociação, o time mineiro ficaria com R$ 10,1 milhões, já o Verdão receberia R$ 3,3 milhões.

Artur (Zenit)

Em janeiro deste ano, o Palmeiras vendeu Artur ao Zenit por 15 milhões de euros (R$ 80 milhões), mais 3 milhões de euros (R$ 16 milhões) em bônus a serem atingidos.

O jogador teve duas passagens pelo clube e em nenhuma delas conseguiu um grande desempenho. Ele chegou ao Alviverde no sub-17. Após subir aos profissionais, foi emprestado ao Novorizontino, ao Londrina e ao Bahia para ganhar rodagem. Após ótimo desempenho no Londrina e no Bahia, ele foi vendido ao RB Bragantino por R$ 27 milhões.

Em março de 2023, o Palmeiras pagou 8 milhões de euros (R$ 45 milhões na época), além de bônus por metas, para recontratar Artur. Ele não causou um grande impacto (43 jogos, 10 gols e 2 assistências) e foi negociado com o Zenit após uma temporada no Alviverde. No clube russo, Artur disputou 29 jogos, marcou 5 gols e deu 5 assistências.

Giovani (Al-Sadd)

O promissor atacante deixou o Palmeiras para o futebol árabe há pouco mais de um ano e assinou com o Al-Sadd, do Qatar. No entanto, a Cria sofreu uma grave lesão no joelho na pré-temporada e ficou quase dez meses parado.

O jogador de 20 anos retornou nesta temporada e vem conquistando espaço no time. Ele vem sendo utilizado entre os titulares, marcou seu primeiro gol oficial em agosto e já deu duas assistências.