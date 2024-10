Como escrever o e-mail perfeito para uma vaga de trabalho

A busca por uma recolocação no mercado de trabalho pode ser desafiante, ainda mais na era digital, onde é preciso elaborar o e-mail perfeito para uma vaga.

Escrever um e-mail condizente e refinado, junto de um bom currículo, é o caminho para causar a melhor primeira impressão no recrutador.

No entanto, é preciso selecionar bem o tom e a estrutura para demonstrar o interesse pela vaga, ao mesmo tempo que explicita os motivos que te fazem ser o candidato ideal para essa posição.

Considerando o quanto os e-mails são essenciais para uma boa candidatura, entenda como transmitir profissionalismo e ser bem-sucedido na busca por emprego.

Como enviar um e-mail perfeito para uma vaga?

A missão de enviar um currículo para uma vaga de emprego é, de fato, algo muito simples. Mas, a alta competitividade do mercado exige que os profissionais encontrem alternativas para se destacar no processo seletivo.

Para evitar que a mensagem seja mal interpretada, uma boa prática é usar exemplos de email formal solicitando algo. Esse pode ser o pontapé inicial para a construção do e-mail.

A maioria dos anúncios de vagas trazem indicações do que se espera de cada candidato. Assim como, instruções para o envio das candidaturas.

De maneira geral, um e-mail perfeito para uma vaga tem como características:

Descrição correta do assunto

O assunto é a primeira coisa que um recrutador irá observar ao se deparar com o e-mail do candidato.

Geralmente, no próprio anúncio da vaga há especificações sobre as formas de envio do currículo. Siga todos os indicativos e faça exatamente como o anúncio pede.

Quando não houver nenhuma indicação, o e-mail perfeito para uma vaga deve conter, no assunto, o cargo anunciado e seu nome. Isso ajuda os recrutadores a identificar as candidaturas e torna o processo mais rápido e organizado.

Além disso, quando se inclui o cargo já no campo “Assunto”, reduzem as chances que um currículo de sucesso passe despercebido.

Objetividade e clareza

Durante todo o processo seletivo, quanto mais objetivo e sucinto um candidato for, melhor. E isso também vale para os e-mails.

Mesmo que haja a recomendação de fazer uma breve apresentação sobre quem você é no ambiente profissional, procure ser breve e resumido.

Tenha em mente que, para ter uma abordagem mais extensa sobre sua carreira profissional, o melhor é usar outro método, como uma carta de apresentação.

É muito comum que, na ânsia por conseguir uma recolocação no mercado, o candidato faça uma “propaganda” exagerada de si mesmo. No entanto, esse tipo de prática tende a ser mais prejudicial do que benéfica.

Se apresente adequadamente e demonstre interesse

É importante ser cordial em um e-mail perfeito para uma vaga. Por isso, mantenha a etiqueta profissional e inicie seu texto cumprimentando o leitor ou receptor do seu e-mail.

Sempre use uma saudação formal, como “Prezado (a)”, seguido do nome do recrutador. Caso não tenha conhecimento sobre, destine “A equipe de recrutamento” ou “ao setor de Recursos Humanos”.

Falando propriamente sobre o corpo do e-mail, seu conteúdo deve ser bem estipulado. Uma recomendação válida é ler atentamente o anúncio e identificar os requisitos mais valorizados. A partir disso, escreva os motivos que te fazem ser o candidato perfeito para desempenhar a função.

Além de demonstrar o interesse pelo cargo e pela empresa, seja mais específico do que apenas dizer o quanto gostaria de trabalhar nesse local. Pesquise sobre a companhia e indique alguns pontos onde seu perfil se encaixa e como ter um profissional como você irá beneficiar o negócio.

Os anexos e uma breve despedida

Por último, mas, não menos importante, o e-mail perfeito para uma vaga deve conter o currículo em anexo. Parece bastante óbvio, mas existem candidatos que esquecem de anexar o arquivo.

Envie sempre o arquivo em PDF. Esse formato é universal, muito usado, facilmente visualizado, e não pode ser editado.

Para finalizar, faça uma despedida formal agradecendo pela oportunidade e atenção. Sem esquecer de incluir seus dados para contato, como telefone e e-mail.

Mesmo que essas informações estejam presentes em seu currículo, facilitar o trabalho do recrutador é uma boa prática para sua candidatura.

Dicas extras para enviar seu e-mail para uma vaga

Seguir essas recomendações irá potencializar sua candidatura e aumentar as chances de evoluir no processo seletivo. Porém, alguns cuidados devem ser acrescentados.

Um e-mail perfeito para uma vaga não pode conter erros, sejam eles gramaticais, de digitação ou concordância. Além disso, evite errar o nome da empresa, do recrutador ou da vaga.

Sabemos que na expectativa de conseguir uma oportunidade, o candidato envia vários e-mails com seu currículo por dia. Mas, é preciso ter atenção. Esse é o primeiro contato com a companhia, e um erro básico, como errar o nome, pode te excluir do processo seletivo.

Tenha atenção em usar um endereço de e-mail adequado e profissional. Se for composto apenas por seu nome e sobrenome, melhor.

Antes de enviar, revise tudo que foi escrito. Ou seja, o assunto, corpo do e-mail e também os anexos. Uma boa dica é enviar o e-mail para si mesmo, avaliar como está sua composição e realizar ajustes que achar necessários.

Seguindo essas práticas simples você conseguirá escrever o e-mail perfeito para uma vaga de trabalho.