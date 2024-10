Como é que eu vim parar aqui? chega ao fim no Teatro Unimed

Após uma temporada de sucesso, o espetáculo Como é que eu vim parar aqui? comThai de Melo encerra suas apresentações no dia 30 de outubro, no Teatro Unimed, com sessões toda quarta-feira, às 20h. Com direção de Bruno Guida edramaturgia de Juliana Rosenthal e Thai de Melo, a montagem traz as experiências e reflexões da comunicadora de forma cômica e questionadora.

Com uma abordagem de autoficção, que busca conduzir o público por uma jornada profunda pela mente da protagonista, no palco são explorados os momentos em que ela se depara com situações inesperadas, questionando-se sobre as escolhas que a levaram até ali.

“Senti a vontade de transpor o mundo da internet para o teatro sem necessariamente ser didática sobre o assunto. Queria testar essa persona em outro ambiente e nada mais diferente da Internet que o teatro”, explica Thai.

A trama acompanha Thai, que inicia a peça de forma reflexiva. Aos poucos, ela transcende suas próprias experiências e começa a se questionar sobre temas universais que ecoam na sociedade contemporânea. Questões como maternidade, casamento, expectativas pessoais e sociais, carreira, traumas, busca pela fama, impacto da Internet e memórias de infância. A narrativa conduz a protagonista a uma jornada de compreensão dessas grandes questões sociais ao longo do enredo. “É sobre como lidar com as expectativas que as pessoas têm sobre a gente. Qual é a linha que nos separa do outro”, descreve Thai.

A narrativa é construída de forma cômica, que permite aos espectadores se identificarem com situações e reviravoltas que a vida apresenta. Simultaneamente, o espetáculo carrega uma carga emocional que ressoa com experiências universais e torna a história não apenas pessoal, mas também popular.

O espetáculo convida o público a refletir sobre as escolhas, aventuras e desafios que marcam cada jornada individual. A obra, também, cria uma oportunidade para se conectar com as histórias de Thai, além de incentivar a reflexão sobre temas cotidianos.

Da internet aos palcos

Thai de Melo, nascida em Boa Vista, Roraima, formou-se em jornalismo. Embora nunca tenha exercido a profissão, foi onde aprimorou seu lado comunicativo e questionador e, então, passou a se comunicar na internet. Sua trajetória no mundo da moda começou em lojas de renome, como Cris Barros, e logo evoluiu para a criação de conteúdo digital. Sua habilidade atraiu a atenção de marcas prestigiadas como Gucci, Dior e Prada. Thai ganhou reconhecimento online por conta de sua abordagem como comunicadora de moda.

Ficha Técnica:

Dramaturgia: Juliana Rosenthal e Thai de Melo. Direção: Bruno Guida. Atuação: Thai de Melo. Direção de arte: Ana Arietti. Figurinos: Alexandre Herschcovitch e Flavia Laffer. Iluminação: Cesar Pivetti. Trilha sonora: Dan Maia. Direção de movimentos: Gabriel Malo. Assistente de direção: Giselle Lima. Fotografia: Mariana Malton. Designer: Lucas Cobucci. Assessoria e Imprensa do espetáculo: Adriana Balsanelli. Assessoria de Imprensa Teatro Unimed: Fernando Sant’ Ana. Assessoria jurídica Teatro Unimed: Carolina Simão. Gerente técnico Teatro Unimed: Reynold Itiki . Comunicação Teatro Unimed: Dayan Machado. Produção Executiva: Camila Scheffer. Direção de Produção: Dani Angelotti. Idealização: Thai de Melo e Dani Angelotti.

Serviço:

Como É Que Eu Vim Parar Aqui?

Todas as quartas, às 20h, até 30 de outubro.

Duração: 55 minutos

Gênero: comédia

Classificação: 14 anos

Teatro Unimed

Ed. Santos Augusta, Al. Santos, 2159, Jardins, São Paulo.

Ingressos: Plateia – R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia-entrada) | Balcão – R$ 10 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada).

Horários da Bilheteria: quartas, sextas e sábados, das 12h30 às 20h30. Domingos, das 10h30 às 18h30.

Capacidade: 240 lugares

Acessibilidade: Ingressos para cadeirantes e acompanhantes podem ser reservados pelo e-mail [email protected]

Estacionamento com vallet terceirizado no local

Vendas pela internet: www.sympla.com.br/teatrounimed