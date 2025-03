Como devolver compras online sem complicações

O direito de arrependimento é um princípio assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) e se aplica a todas as transações realizadas fora de estabelecimentos comerciais físicos, como é o caso das compras online.

Conforme estipulado pelo CDC, consumidores que realizam compras em plataformas de e-commerce possuem um período de até sete dias, contados a partir da assinatura do contrato ou do recebimento do produto, para solicitar a devolução do item ou o cancelamento do serviço adquirido.

Esse mecanismo, conhecido como “Direito de Arrependimento”, é uma proteção ao consumidor, permitindo que ele não precise justificar sua decisão. As empresas estão obrigadas a aceitar a devolução sem impor custos adicionais ao consumidor.

“Se o consumidor decidir exercer o direito de arrependimento […], os valores pagos devem ser devolvidos imediatamente, com atualização monetária”, conforme detalha o Código.

Como Proceder em Caso de Devolução?

Para efetuar a devolução, o consumidor pode comunicar sua intenção diretamente nas lojas físicas da empresa, por meio do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) ou através dos canais de comunicação disponibilizados pela loja.

É crucial ressaltar que não é necessário fornecer qualquer justificativa para a devolução. No entanto, caso encontre dificuldades nesse processo, o consumidor pode buscar apoio junto a órgãos de defesa do consumidor. Isso inclui registrar uma reclamação no Procon do seu estado ou utilizar a plataforma Consumidor.gov.br, que facilita a mediação entre consumidores e empresas.

Conheça Seus Direitos ao Trocar Presentes

Como Realizar uma Reclamação?

Diversos órgãos estão disponíveis para orientar os consumidores na resolução de conflitos relacionados às compras. Entre esses órgãos estão:

Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) : Oferece informações úteis para resolver problemas e prevenir conflitos, além de esclarecimentos sobre os direitos previstos no CDC.

: Oferece informações úteis para resolver problemas e prevenir conflitos, além de esclarecimentos sobre os direitos previstos no CDC. Defensorias Públicas Estaduais : Proporcionam assistência jurídica gratuita para indivíduos sem condições financeiras para contratar serviços advocatícios. O suporte inclui orientação e defesa judicial.

: Proporcionam assistência jurídica gratuita para indivíduos sem condições financeiras para contratar serviços advocatícios. O suporte inclui orientação e defesa judicial. Procons : Fornecem orientações e permitem que os consumidores registrem reclamações quando necessário.

: Fornecem orientações e permitem que os consumidores registrem reclamações quando necessário. Consumidor.gov.br: Uma plataforma que permite comunicação direta entre consumidores e empresas, onde as reclamações são analisadas e respondidas em até 10 dias.

Como Registrar Reclamações no Procon?

Acesse o site do Procon do seu estado e busque pela opção “Reclamação” ou similar para iniciar o processo. Em alguns casos, pode ser necessário enviar um email com a reclamação; atente-se aos documentos requeridos. No Procon-SP, por exemplo, o atendimento digital exige validação através da conta cadastrada no portal Gov.br. Após acesso, selecione “Novo atendimento” e escolha “Reclamação”. Preencha todos os campos solicitados e envie sua reclamação.

Como Registrar Reclamações no Consumidor.gov?

Verifique se a empresa está registrada na plataforma. Clique no nome da empresa e escolha “Registrar reclamação”. Acesse sua conta no Gov.br para autorizar o uso das informações pessoais necessárias. Preeencha as informações solicitadas para finalizar o registro. É recomendável anexar documentos relevantes como comprovantes e notas fiscais. Acompanhe a resposta da empresa dentro do prazo estipulado de 10 dias corridos. O consumidor terá a oportunidade de avaliar a resposta recebida.

Caso a empresa não esteja cadastrada na plataforma Consumidor.gov.br, recomenda-se que o consumidor busque auxílio nos Procons, defensorias públicas ou juizados especiais cíveis disponíveis no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.