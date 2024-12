Como destinar IR para projetos culturais pode transformar vidas

“Os médicos cuidavam do meu corpo, e a arte cuidava da minha alma.” Essa é a lembrança de Amanda Zaramela, que aos 9 anos encontrou, no Hospital Pequeno Príncipe, muito mais que tratamento médico. Participar das oficinas de arte e contação de histórias mudou sua vida, despertando nela o amor pelo teatro e pela educação artística. Assim como Amanda, milhares de crianças e adolescentes são impactados todos os anos pelas iniciativas culturais que são realizadas no maior e mais completo hospital pediátrico do Brasil.

Por meio da Lei de Incentivo à Cultura, empresas podem destinar até 4% do valor do Imposto de Renda (IR) devido para projetos aprovados pelo Ministério da Cultura, como os que beneficiam o Pequeno Príncipe. Com isso, a instituição viabiliza apresentações artísticas, oficinas culturais e ações inclusivas que transformam a rotina hospitalar, trazendo alegria, garantia de direitos e incentivam a criatividade de para pacientes, familiares e colaboradores.

Desafios no acesso à cultura e à educação

A cultura e a educação são direitos fundamentais, entretanto, 34,3% das crianças e adolescentes de até 14 anos não têm acesso a livros, música, teatro ou outras manifestações culturais no Brasil, segundo dados do Ministério da Educação. Além disso, apenas 31% das escolas públicas possuem bibliotecas, cenário ainda mais crítico na Educação Infantil, onde a porcentagem cai para 18%, conforme o Censo Escolar de 2022.

Frente a esses desafios, iniciativas como as desenvolvidas dentro do Pequeno Príncipe têm se mostrado fundamentais para democratizar o acesso à arte e ao conhecimento, ampliando horizontes e criando oportunidades de desenvolvimento especialmente para crianças e adolescentes, além de suas famílias e profissionais que atuam na instituição.

Cultura e saúde: uma integração que transforma

No Pequeno Príncipe, a cultura tem uma dimensão muito importante. Projetos como o “Visita da Coruja”, realizado com recursos da Lei Rouanet, mostram como a arte pode impactar positivamente a vida das crianças em tratamento, familiares e colaboradores. Com apresentações noturnas de música instrumental, a iniciativa oferece momentos de encantamento e ampliação de repertório de ritmos. Além disso, promove inclusão com apresentações em visual vernacular (VV), que traduz a musicalidade para pessoas surdas.

Essas ações estão alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente ao ODS 3 (Saúde e Bem-Estar) e ODS 4 (Educação de Qualidade). Elas reafirmam o compromisso do Pequeno Príncipe em oferecer um cuidado integral que une saúde, educação e cultura.

Como contribuir

Contribuir é simples e não gera custos adicionais para as empresas. Basta destinar até 4% do valor devido de IR a projetos que beneficiam o Pequeno Príncipe até 27 de dezembro. O processo é fácil: para saber mais, basta entrar em contato com a equipe do Hospital Pequeno Príncipe pelo whatsapp 41 99962 4461.É uma forma eficiente de garantir que mais crianças e adolescentes tenham acesso à cultura e ao desenvolvimento integral.

Um impacto que atravessa gerações

Ao longo de uma década, o Pequeno Príncipe já foi beneficiado com a realização de 261 apresentações artísticas e 786 oficinas culturais, além de distribuírem mais de 80 mil publicações inéditas. Essas ações não apenas transformam a rotina do hospital, mas também alcançam a comunidade externa, como escolas públicas e eventos abertos ao público.

“Entendemos que direitos não são privilégios. A saúde e os demais direitos andam de mãos dadas. Alimentação, educação, cultura, convivência familiar, respeito e amor compõem um conjunto indissolúvel para garantir uma infância saudável e o cuidado integral da criança”, destaca Ety Cristina Forte Carneiro, diretora-executiva do Hospital. “De forma fácil e sem custos, a destinação de parte do Imposto de Renda é uma oportunidade de transformar vidas, e convidamos as empresas a fazerem parte dessa transformação.”



