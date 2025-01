Como dar adeus a um filho quatro patas?

Será que a perda de um bichinho de estimação, considerado como membro da família, tem a mesma importância de outros tipos de luto? “Eu mesmo conversei com várias pessoas que, mesmo anos depois da perda de seu pet, ainda sonhavam com ele. Isso quer dizer que ainda estavam em processo de luto e sofriam de saudade, mas às vezes tinham vergonha de falar e, por isso, viviam um luto solitário”, relata o autor de Saudades do meu gato Dom, um conto testemunho que promete efeitos terapêuticos para leitores que já vivenciaram a perda de um animal querido.

Em Saudades do meu gato Dom, Francisco Neto Pereira Pinto narra a trajetória de Dom, um gato de rua que encontrou lar e amor com Pedro, Ana e Théo. Dom se tornou parte da família, mas, ao ser diagnosticado com uma doença terminal, a difícil decisão pela eutanásia emergiu, gerando incertezas e reflexões sobre o peso dessa escolha. O conto aborda essa jornada de forma sensível e poética, misturando memórias, testemunhos e ficção, oferecendo uma reflexão sobre amor, ética e despedidas.

“Inicialmente escrevi esse conto como uma forma de lidar com a dor, como recurso para o processo do luto. Agora, a decisão de publicar veio quando percebi que poderia ajudar outras pessoas que também estão sofrendo com a perda de seu bichinho de estimação, mas acham que seu luto não é legítimo”, afirma o autor. Ele reforça que, enquanto ninguém sente vergonha pela dor de perder um ente humano, muitas pessoas enfrentam um luto solitário por seus animais.

Com apenas 32 páginas, o conto é descrito como acolhedor, imersivo e terapêutico, prometendo tocar o coração de quem já amou e perdeu um amigo de quatro patas.

Ficha técnica

Título: Saudades do meu gato Dom

Autor: Francisco Neto Pereira Pinto

Páginas: 32

