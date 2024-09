Como cuidar da saúde mental

Segundo definição da Organização Mundial da Saúde (OMS), saúde mental consiste em um bem-estar no qual o indivíduo desenvolve suas habilidades pessoais, consegue lidar com os estresses da vida, trabalha de forma produtiva e encontra-se apto a dar sua contribuição para sua comunidade, indo muito além do que simplesmente ausência de transtornos mentais. As pessoas podem sofrer e não apresentar critérios para identificação de transtornos, uma vez que situações de vida podem ser difíceis de lidar e acabar afetando a saúde mental.

Muitos fatores são capazes de influenciar a saúde mental, e quanto mais expostos a estes fatores, maior o impacto. Estes fatores podem ser genéticos, ambientais e sociais. Uma saúde mental debilitada também colabora para significativas alterações sociais e condições de trabalho precárias. Acentua a exclusão social e expõe o indivíduo ao risco de violência em virtude da incapacidade mental de autodefesa.

Para manter uma saúde mental saudável, hoje em dia existem diversas maneiras, mas uma das principais é a mudança de hábitos de vida. Já foi demonstrado que a prática de exercícios físicos libera substâncias no sistema nervoso central, fatores como o BDNF, que atua aumentando a sobrevivência neuronal e com isto, diminuindo os níveis de ansiedade e depressão (Martinowich, 2007). Outros fatores neuroquímicos que podem ser liberados durante as atividades físicas incluem opioides e endocanabinoides, que promovem uma sensação de euforia e bem-estar, efeitos ansiolíticos, e diminuição da sensibilidade à dor

em humanos (Dietrich, 2004).

O sono também possui um papel essencial para a saúde mental. Diversos trabalhos relacionam o sono com aparecimento de transtornos psiquiátricos, como depressão e ansiedade (Neto, 2024). Vale lembrar que uma noite de sono ruim também irá causar irritação, dificuldade de atenção e memória, além do aumento da procura por prazer. Um outro ponto importante para a saúde mental é a autoestima, definida pela percepção que o indivíduo faz dele mesmo. A construção da autoestima passa por experiências ambientais e relacionais, no qual a pessoa percebe como algo positivo ou negativo.

Portanto, desenvolver senso de autodeterminação e autoeficácia são fundamentais para que os indivíduos se tornem confiantes em suas habilidades e na sua capacidade de resolução de problemas, em situações estressantes, por exemplo. A terapia ajuda muito neste autoconhecimento, levando a uma maior segurança das potencialidades e das vulnerabilidades de cada um. O processo terapêutico também ajuda a cuidar da saúde mental nas esferas de prevenção, percepção e tratamento.

Cuidar da saúde mental requer observar hábitos de vida como, sono, alimentação, uso de telas, atividades físicas e lazer. Juntamente, são necessários o autoconhecimento e uma regulação das emoções. É importante ressaltar que todas as emoções são bem-vindas e possuem uma função importante no organismo, logo, aprender a conhecer o que está sentindo, permite saber como agir e com isto e melhorar a saúde mental. A regulação emocional é um dos grandes focos da psicoterapia e possui um efeito protetor ao aparecimento de transtornos e do sofrimento.

Saber impor limites é uma das grandes dificuldades que aparecem na clínica de psicologia, o que leva a abusos, Burnout, inibição de comportamentos de risco, entre outros efeitos. Se conhecer e aprender a dizer não é salutar para a mente.

Cuide-se e busque sempre a ajuda de um profissional nesse processo.