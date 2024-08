Como controlar o colesterol alto? Alimentação e medicamento podem ser os principais aliados

Controlar o colesterol envolve uma combinação de mudanças no estilo de vida, alimentação e, em casos específicos, medicamentos prescritos por um médico. No mundo, morrem todos os anos mais de 7 milhões de pessoas com doenças cardiovasculares, o médico Fábio Argenta, que é especialista do assunto, sócio-fundador e diretor médico da Saúde Livre Vacinas, rede de clínicas focadas em vacinas que oferecem o que há de mais moderno nos cuidados com a prevenção, alerta sobre qual o melhor caminho para diminuir os altos índices de colesterol:

Busque orientação médica

Fazer um acompanhamento com um cardiologista é essencial para entender como estão suas taxas. É através da consulta que o paciente vai saber como está o colesterol e em caso de altos índices, é esse profissional que vai indicar a intervenção adequada.

Em muitos casos, o tratamento indicado pelos médicos são os medicamentos orais, mas a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou recentemente a comercialização da inclisirana, injeção para o tratamento contra o LDL (colesterol ruim). Essa inovação promete transformar a vida de milhões de brasileiros que lutam contra doenças cardiovasculares, apresentando-se como uma alternativa eficaz para o tratamento.

Entre os principais benefícios deste método, está a menor frequência de aplicação, sendo de uma vez a cada seis meses e tem eficácia comprovada na redução do LDL colesterol, com excelente perfil de segurança, sem efeitos adversos sistêmicos. “Muitos pacientes têm dificuldades quanto à adesão ou por vezes têm efeitos adversos como mialgias com o uso das medicações de uso oral, sendo a Inclisirana uma excelente opção nestes casos. Além da indicação de reduzir o LDL Colesterol em pacientes de alto risco cardiovascular e que não conseguem atingir a meta de controle do colesterol somente com as medicações orais disponíveis”, diz o cardiologista Fábio Argenta, sócio-fundador e diretor médico da Saúde Livre Vacinas.

Alimentação Saudável

A redução de gorduras saturadas é o primeiro passo. Alimentos como carne vermelha, manteiga, queijos e produtos processados podem aumentar o colesterol LDL (colesterol ruim). Prefira carnes magras e laticínios com baixo teor de gordura.

“Evite gorduras trans, aquelas encontradas em alimentos processados, como bolos, biscoitos e margarinas. Essas gorduras aumentam o LDL e diminuem o HDL, o “bom” colesterol”, alerta o cardiologista Fábio Argenta.

Passe a ingerir alimentos ricos em fibras solúveis, como aveia, frutas, vegetais e legumes, que ajudam a reduzir o colesterol. Já as gorduras insaturadas, como as encontradas no azeite, abacate e peixes como salmão e atum, podem melhorar os níveis de colesterol.

Exercício Regular

A prática de atividades físicas, pelo menos 30 minutos na maioria dos dias da semana, pode ajudar a aumentar o HDL e diminuir o LDL. Já os exercícios aeróbicos, como caminhadas, corridas, natação e bicicleta, são boas opções para manter o coração saudável.

Controle de peso

Para quem precisa controlar as taxas e está acima do peso, perder alguns quilos pode ajudar a diminuir o colesterol LDL e total.

Fuja do cigarro e do álcool

Além de melhorar o HDL, parar de fumar pode trazer diversos outros benefícios para a saúde cardiovascular. Já o consumo moderado de álcool pode aumentar o HDL, mas em excesso pode ser prejudicial.