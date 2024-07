Como comprar bitcoin anonimamente

O espaço das criptomoedas está cheio de surpresas e, às vezes, essas surpresas são bastante estranhas! Vamos dar uma olhada em alguns dos projetos de criptografia mais incomuns que existem, e apostamos que alguns desses malucos vão fazer seus olhos arregalarem!

PotCoin (POT)

Lembra daqueles memes “Este é o meu lugar feliz” com a foto de uma planta com folhas verdes? Bem, o PotCoin foi basicamente projetado para pessoas que realmente se sentem assim. Esta criptomoeda foi criada especificamente para a comunidade canábica, com o objetivo de fornecer uma forma segura e transparente de comprar, vender e comercializar produtos canábicos. É como uma “corrida verde” digital – mas lembre-se, o estatuto legal da cannabis varia muito, por isso esteja sempre atento às leis da sua área.

Petro (PTR)

Este é um pouco complicado. A Venezuela lançou o Petro como sua própria criptomoeda nacional, atrelada ao valor de suas reservas de petróleo. Era suposto ser uma forma de contornar as sanções internacionais e impulsionar a sua economia em dificuldades. No entanto, a coisa toda tem sido bastante controversa, com especialistas questionando a sua legitimidade e praticidade. É como tentar construir uma casa sobre areia movediça – não exatamente uma base sólida.

TrumpCoin (TRUMP)

Se você é fã de um certo ex-presidente, essa criptomoeda pode agradar sua imaginação. TrumpCoin foi criado por um grupo de apoiadores que queriam usar a criptomoeda para mostrar seu apoio a ele. Era uma espécie de moeda meme, ganhando força durante as eleições presidenciais dos EUA em 2016. Lembre-se, isso é apenas uma diversão e na verdade não tem nada a ver com o próprio ex-presidente.

PUTinCoin (PUT)

Este é bastante simples – é uma criptomoeda que é uma brincadeira com o nome de um certo líder mundial. É mais uma moeda meme, criada para risadas e especulações. É como um “fantoche de Putin” digital – mas tenha cuidado, esses tipos de criptomoedas podem ser investimentos extremamente voláteis e arriscados.

Cthulhu Offerings (OFF)

É aqui que as coisas ficam realmente estranhas. Cthulhu Offerings (OFF) é uma criptomoeda inspirada na ficção de terror cósmico de H.P. Lovecraft. Trata-se de abraçar o bizarro e o sobrenatural, usando o nome e as imagens de Cthulhu, a divindade com tentáculos do horror cósmico, para alimentar sua comunidade. Pense nisso como uma oferta digital aos Grandes Antigos, por assim dizer.

VeganCoin

Este é um pouco mais identificável. VeganCoin é uma criptomoeda projetada para apoiar o estilo de vida vegano e promover o bem-estar animal. Trata-se de usar a tecnologia para causar um impacto positivo no mundo e apoiar empresas e organizações comprometidas com o veganismo. É como uma “revolução vegana” digital – uma forma de usar a criptomoeda para o bem.

Bitcoin (BEN)

Esta é uma criptomoeda um tanto irônica, brincando com o nome “Bitcoin”, mas com um propósito diferente. Ele foi projetado para ser uma abordagem divertida e satírica do mundo criptográfico, muitas vezes zombando da natureza às vezes excessivamente séria da indústria. É como um “palhaço criptográfico” digital – não feito para ser levado muito a sério, mas ainda assim uma maneira divertida de se envolver com o mundo da criptografia.

Foguete CUM (CUMMIES)

Se Bitcoin é ouro digital e Ethereum é petróleo digital, CUM Rocket é CUM digital. O que você acha do lema deles? CUM Rocket é uma moeda com um nome que fala por si! É uma criptomoeda que afirma ser uma “plataforma descentralizada de entretenimento adulto”. Os desenvolvedores dizem que seu foco é fornecer aos criadores uma parcela mais justa da receita e dar aos usuários acesso a conteúdo exclusivo. No entanto, o nome e as imagens são definitivamente controversos e geraram muitas críticas.

Pirate Chain (ARRR)

Olá, amigo! Este é tudo sobre piratas! A Pirate Chain pretende ser uma criptomoeda focada na privacidade, usando um sistema chamado “zk-SNARKs” (argumento de conhecimento sucinto e não interativo de conhecimento zero). Eles até têm um mascote pirata e usam termos com temática pirata. Embora a tecnologia tenha algum potencial, o ângulo “pirata” é definitivamente para o público que ama memes.

Pepê (PEPE)

Inspirada no infame meme da Internet “Pepe the Frog”, esta moeda cresceu em popularidade, tornando-se uma sensação memecoin. Apesar de ter origem como uma piada, Pepe obteve ganhos de preços notáveis, demonstrando a natureza imprevisível dos memecoins. Serve como um lembrete de que mesmo as ideias mais bizarras podem às vezes pegar fogo na criptosfera.

Squid Game Coin (SQUID)

Aproveitando a popularidade da série “Squid Game” da Netflix, o Squid Game Coin era um token que prometia aos usuários a chance de ganhar prêmios no mundo real, assim como no programa. No entanto, este projeto rapidamente se transformou em um puxão de tapete, o que significa que os desenvolvedores desapareceram com o dinheiro dos investidores. Embora não seja tecnicamente um projeto de “piada”, é um excelente exemplo de como a criptografia pode ser usada indevidamente para golpes.

Dogebonk (DOBO)

Imagine uma criptomoeda baseada na imagem digna de meme de um cachorro latindo para a lua. Esse é o Dogebonk! Esta moeda foi criada como uma variação satírica do Dogecoin. O objetivo é criar um espaço divertido e acessível para que todos possam participar do mundo criptográfico, oferecendo oportunidades de staking, negociação e até mesmo possíveis lançamentos aéreos para sua comunidade dedicada.

Lembre-se, estes são apenas alguns exemplos dos muitos projetos de criptografia incomuns que existem. Embora alguns possam ser mais legítimos do que outros, todos destacam o mundo diversificado e muitas vezes inesperado das criptomoedas. Então, fique atento para o próximo projeto estranho e maravilhoso surgir!