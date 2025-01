Como as novas rodovias pedagiadas vão melhorar a circulação no Paraná?

Recentemente os paranaenses conheceram os vencedores do leilão pelo Lote 3 do Sistema Integrado de Rodovias do Paraná, envolvendo quatro rodovias estaduais e três federais ao longo de 22 cidades que estarão sob nova administração por 30 anos a partir de 2025. O investimento previsto é de R$ 16 bilhões para duplicação de 132 quilômetros, construção de 25 quilômetros de faixas adicionais, 22 passarelas, 24 quilômetros de ciclovias e diversos pontos de paradas.

Para Bernardo Oliveira, engenheiro e Gerente de Unidade de Negócios da De Amorim Construtora, estas melhorias vão impactar não apenas os moradores da região, mas também o comércio, a indústria e até mesmo o turismo – e tudo começa na terraplanagem, envolvendo escavação, nivelamento e drenagem:

“São detalhes que evitam problemas como alagamentos e futuras erosões. A pavimentação da rodovia é a parte visível para todos, mas o projeto é muito mais complexo, envolvendo novas camadas de asfalto para motoristas que transitarem sem problemas.”

Obras extras que trazem mais conforto e segurança

Outro ponto destacado pelo engenheiro nestas novas rodovias passa pelas chamadas obras de arte, que envolvem pontes, ciclovias e demais estruturas que fazem a diferença para a comunidade:

“Há rios pelo caminho, entroncamentos, trechos ao lado de barrancos e outros obstáculos naturais que precisam ser superados. Essas construções extras fazem parte das melhorias e precisam ser construídas com precisão para garantir a segurança de todos os que vão passar pelas estradas.”

Melhorias também no entorno das rodovias

Os pontos de paradas também fazem parte de qualquer projeto de melhoria de rodovias. Bernardo lembra que esses pontos de descanso para motoristas ajudam a garantir melhor qualidade de vida para motoristas profissionais, além de servirem como ponto de apoio para veículos de ajuda, como ambulâncias e carros de socorro:

“Toda obra de infraestrutura contempla a movimentação de veículos, que é o objetivo principal, mas não podemos descartar o impacto no desenvolvimento que novas rodovias trazem para a região e para o estado. Facilitar o transporte ajuda na logística de mercadorias, de insumos para a indústria, para o turismo e até mesmo para a mobilidade de ambulâncias entre cidades menores e centros mais preparados” finaliza.