Como alcançar a redação nota 1000 no Enem

Com a proximidade do Enem, estudantes de todo o Brasil se preparam para alcançar a tão sonhada redação nota 1000. Para ajudar nesse desafio, Vinícius Beltrão, Coordenador de Ensino e Inovação do SAS Educação, compartilha dicas valiosas para quem busca se destacar.

Segundo Vinícius, “ideias autênticas e uma abordagem inovadora tornam a redação mais envolvente e interessante, o que pode chamar a atenção dos corretores.” Ele também ressalta a importância de uma rotina constante de estudos, com um cronograma que inclua a prática da redação e a revisão de conteúdos, fundamentais para que o estudante construa uma base sólida de conhecimento.

Confira as principais dicas:

Prática regular: Escrever pelo menos uma redação por semana ajuda a aprimorar as habilidades e se acostumar com a estrutura do texto exigida pelo Enem.

Entender os critérios de correção: Saber o que os corretores esperam e como avaliam a redação é essencial para ajustar o texto de acordo com as competências exigidas pela prova, são elas: domínio da escrita formal da língua portuguesa, compreensão do tema, organização e defesa dos argumentos, conhecimento dos mecanismos linguísticos e apresentação de uma proposta de intervenção.

Originalidade: Destacar-se com ideias autênticas e abordagem única pode fazer a diferença na avaliação, tornando sua redação mais interessante e criativa.

Repertório: É essencial ter um bom repertório geral, adquirido por meio da leitura de jornais, livros e artigos, além de consumir documentários, podcasts e debates sobre temas diversos, como política, ciência e cultura. Esse conhecimento amplo permite ao estudante relacionar diferentes áreas do saber para enriquecer seus argumentos.

Constância nos estudos: Estabelecer uma rotina consistente, com tempo reservado para os estudos diários, fortalece a base de conhecimento e, gradualmente, pode melhorar habilidades como a escrita, mesmo para aqueles que não se sentem tão confiantes nessa prática no início.

Equilibre estudos e lazer: Manter a saúde física e mental em dia, respeitando seus limites, é muito importante para alcançar o sucesso, ajudando a manter o foco e a concentração. Especialmente para a redação, que exige um esforço maior da mente para desenvolver os argumentos, é essencial estar relaxado e preparado para o dia da prova. Isso auxilia na inspiração do estudante para que ele possa redigir o texto com mais clareza e fluir as suas ideias com facilidade.

Para finalizar, como dica extra, Vinicius elencou alguns tópicos atuais que os alunos devem ficar atentos como temas da redação do Enem. São eles: temas que conectam política, sociedade e economia; assuntos como o impacto das mudanças demográficas na seguridade social e o envelhecimento populacional; a crise climática e seus efeitos econômicos e sociais; o papel da inteligência artificial no mercado de trabalho; o aumento da depressão entre as novas gerações; e a relação entre esportes e políticas públicas. Além de tópicos que abrangem debates sobre sustentabilidade, tecnologia, saúde mental e inclusão social.