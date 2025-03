Como a terapia hormonal pode fazer a diferença na vida da mulher

A menopausa é um momento de transformação para as mulheres, trazendo consigo uma série de mudanças hormonais que impactam diretamente a saúde óssea. A diminuição dos níveis de estrogênio, característicos dessa fase, está diretamente relacionada à osteoporose, uma condição que enfraquece os ossos e aumenta o risco de fraturas. Neste contexto, a Terapia Hormonal de Menopausa (THM) tem se mostrado uma das abordagens mais eficazes para a prevenção da osteoporose.

Segundo a Dra. Bárbara Campolina, membro da ABRASSO (Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo), endocrinologista especializada em metabolismo ósseo e mineral, a THM, ao repor o estrogênio perdido durante a menopausa, pode prevenir a perda óssea e reduzir o risco de fraturas. “A osteoporose se torna uma preocupação crescente após a menopausa, pois a redução do estrogênio acelera a perda de densidade óssea. A Terapia Hormonal tem se mostrado essencial para manter a saúde óssea e evitar fraturas que afetam a qualidade de vida das mulheres, ” explica Dra. Bárbara.

Estudos indicam que mulheres na pós-menopausa têm até 50% mais risco de fraturas vertebrais e 30% mais chance de fraturas de quadril se não houver intervenções preventivas, como a Terapia Hormonal de Menopausa. A Royal Osteoporosis Society destaca que a reposição hormonal pode reduzir substancialmente esses riscos, ajudando a manter a densidade óssea e prevenindo a progressão da osteoporose.

A Dra. Bárbara reforça a importância da terapia para as mulheres que enfrentam a menopausa. “A terapia hormonal da menopausa é uma medida preventiva eficaz, mas deve ser feita de maneira personalizada. Mulheres com risco aumentado de osteoporose, como aquelas com histórico familiar ou que já apresentam perda óssea, se beneficiam muito dessa abordagem”, afirma.

O estrogênio, hormônio que diminui drasticamente durante a menopausa, tem um papel crucial na manutenção da saúde óssea. Sua reposição não apenas alivia sintomas da menopausa, como ondas de calor e suores noturnos, mas também age diretamente na preservação da massa óssea. A Fundação Internacional de Osteoporose ressalta que a THM é uma das formas mais eficazes de reduzir o risco de fraturas durante o período pós-menopausa.

A reposição hormonal pode reduzir o risco de fraturas vertebrais em até 50% e as de quadril em até 30%, conforme apontam vários estudos revisados por especialistas da área. A Osteoporosis Foundation também concorda que a Terapia Hormonal de Menopausa representa uma estratégia essencial para mulheres pós-menopausa, ajudando na preservação da massa óssea e prevenindo complicações graves, como fraturas.

Embora a Terapia Hormonal tenha benefícios claros, ela não é indicada para todas as mulheres. A Dra. Bárbara Campolina destaca que a terapia deve ser avaliada com cautela, especialmente para mulheres com histórico de câncer de mama, problemas cardíacos ou doenças tromboembólicas. “A escolha da Terapia Hormonal deve ser discutida com um médico especializado, que avaliará os riscos e benefícios de acordo com o quadro clínico de cada paciente”, adverte a endocrinologista.

Além disso, o acompanhamento médico contínuo e a realização de exames periódicos, como a densitometria óssea, são essenciais para monitorar a eficácia do tratamento.

Dra. Bárbara enfatiza a importância de um estilo de vida saudável para a saúde óssea. Exercícios físicos regulares, especialmente atividades de fortalecimento muscular e resistência, como caminhada e musculação, têm um efeito positivo na preservação da massa óssea. Uma alimentação equilibrada, rica em cálcio e vitamina D, também é fundamental para garantir ossos fortes e saudáveis.

“Manter uma rotina de atividades físicas e uma alimentação adequada pode potencializar os efeitos da terapia hormonal, garantindo uma proteção mais eficaz contra a osteoporose”, complementa Dra. Bárbara.

A Terapia Hormonal de Menopausa pode ser uma ferramenta essencial na prevenção da osteoporose, sendo um aliado poderoso para a manutenção da saúde óssea das mulheres após a menopausa. Quando combinada com hábitos saudáveis, como uma dieta equilibrada e prática regular de exercícios, ela pode prevenir a osteoporose e proporcionar um envelhecimento mais saudável.