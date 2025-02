Como a relação entre lipedema e varizes pode representar um risco maior para mulheres 50+

O lipedema, uma condição caracterizada pelo depósito anormal de gordura em algumas partes do corpo, está se tornando cada vez mais conhecido pelo seu impacto nas pessoas, especialmente na população 50, 60+. A conexão delicada, do ponto de vista médico, entre lipedema, varizes e idosos deve-se não só ao envelhecimento, mas também à diminuição da elasticidade da pele e dos vasos sanguíneos.

A doença nos idosos

O lipedema é uma condição crônica e é mais frequente em mulheres. Nos idosos, o diagnóstico pode ser mais desafiador, pois os sintomas podem ser confundidos com os sinais do envelhecimento, como a flacidez da pele, a perda de massa muscular ou até a deterioração dos sistemas linfático e circulatório, o que pode piorar os sintomas, como dor e inchaço nas áreas afetadas.

De acordo com um dos principais especialistas no tratamento clínico do lipedema no país, o cirurgião vascular Dr. Vitor Cervantes Gornati, com o envelhecimento, a ocorrência de varizes também aumenta devido ao enfraquecimento das veias e à má circulação.

“Estudos destacaram uma sobreposição significativa entre o lipedema e as varizes, com ambas as condições compartilhando fatores de risco parecidos, como genética, influências hormonais e fatores relacionados ao estilo de vida. Em pacientes idosos, esta sobreposição pode levar a sintomas piores, incluindo dor nas pernas, inchaço e dificuldades de mobilidade”, comenta o especialista.

De acordo com um artigo recém-publicado no Jornal Vascular Brasileiro, do qual o Dr. Vitor foi um dos autores, é importante uma abordagem diferenciada para o diagnóstico do lipedema, uma vez que a condição tem características próprias de depósito de gordura e o tratamento não deve ser confundido com os métodos usados para tratar varizes.

“Ou seja, apesar de não tratar especificamente sobre varizes, o estudo toca na complexidade do diagnóstico e tratamento do lipedema, que pode, sim, ocorrer simultaneamente a outras condições vasculares”, reflete o Dr. Vitor.

Assim, idosos com lipedema podem ter um risco aumentado de complicações vasculares, como as varizes, por exemplo, e o tratamento de ambas as condições exige uma abordagem criteriosa. Entender e tratá-las de forma conjunta pode ser fundamental para melhorar a qualidade de vida desses pacientes.