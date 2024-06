Como a Inteligência Artificial está criando experiências de viagens inesquecíveis

Com a chegada das férias de julho, o setor de turismo no Brasil se prepara para um aumento significativo na demanda. Dados da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa) indicam que o período de recesso escolar é um dos mais movimentados do ano, representando cerca de 25% do volume anual de viagens no país. De acordo com o Ministério do Turismo, destinos domésticos como Nordeste e Sul do Brasil estão entre os mais procurados durante o período e no exterior, a América do Norte e Europa estão a todo vapor por conta dos parques temáticos e cidades repletas de atrações.

Em meio a esse cenário, a tecnologia se destaca como uma aliada essencial para otimizar a experiência dos viajantes, e a Inteligência Artificial emerge como um dos principais motores dessa transformação. A IA já está remodelando a forma como as viagens são planejadas. Ferramentas como algoritmos de recomendação de destinos, hospedagens, voos e atrações, além de sistemas inteligentes de gerenciamento de itinerários, estão se tornando uma tendência na indústria. Plataformas globais já utilizam essa tecnologia para analisar avaliações e sugerir atividades personalizadas com base no comportamento de navegação dos usuários.

No Brasil, a startup Wizzi se destaca como pioneira nesse campo. Fundada pelos empresários Alexandre Rodrigues e Georgia Roncon a empresa utiliza IA para oferecer um serviço de planejamento de viagens que é ao mesmo tempo abrangente e personalizado. Através de um simples quiz, a plataforma é capaz de entender as preferências e necessidades dos viajantes, sugerindo destinos, acomodações e atividades alinhadas ao perfil e orçamento de cada usuário. “Nosso objetivo é transformar cada viagem em uma experiência única, atendendo às expectativas individuais de cada viajante”, afirma Rodrigues.

Neste período que antecipa as férias, a Inteligência Artificial será uma forte aliada do viajante na busca de informações e roteiros e o algoritmo da Wizzi vem destacando na personalização e na criação de itinerários personalizados. Segundo o empresário, “a facilidade e a personalização desse serviço não apenas economizam tempo, mas também garantem que cada viagem seja uma descoberta pessoal”.

A IA no turismo não é uma mera tendência passageira. A capacidade de fornecer recomendações precisas e personalizadas transforma o modo como os turistas planejam suas viagens. De acordo com Alexandre Rodrigues, um trabalho focado no cliente sempre será um grande diferencial. “A personalização é a chave para oferecer uma experiência inesquecível. A IA permite que cada viagem seja tão única quanto o próprio viajante”, explica Rodrigues.

À medida que a Inteligência Artificial continua a evoluir, o potencial para inovação no turismo se expande, prometendo um futuro onde cada viagem é personalizada e adaptada às necessidades individuais dos viajantes. As férias de julho são uma oportunidade perfeita para experimentar essas inovações e transformar cada viagem em uma experiência única.