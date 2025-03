Como a alimentação influencia no sono

No dia 17 de março, celebra-se o Dia Mundial do Sono. Muito se fala sobre a rotina do sono, mas, muitas vezes, esquecem-se que a alimentação desempenha um papel fundamental na qualidade do sono, influenciando desde a facilidade para adormecer até a profundidade e a duração do descanso.

A nutricionista Carla Fiorillo, Coordenadora de Conteúdo do Professional HUB da Puravida, ressalta que certos nutrientes podem promover um sono mais reparador. “Alimentos ricos em triptofano, magnésio e melatonina são aliados naturais para melhorar a qualidade do sono. Esses compostos auxiliam na regulação dos ciclos circadianos e promovem o relaxamento necessário para adormecer com mais facilidade”, explica Carla.

Alimentos que Favorecem o Sono, segundo a Puravida:

Bananas: Ricas em potássio e magnésio, ajudam a relaxar os músculos e o sistema nervoso, facilitando o sono. Amêndoas: Fonte de magnésio, contribuem para a qualidade do sono e relaxamento muscular. Cerejas ácidas: Contêm melatonina natural, hormônio que regula o ciclo do sono. Aveia: Além de ser uma fonte de melatonina, possui carboidratos complexos que aumentam a disponibilidade de triptofano no cérebro, promovendo o sono. Chás de ervas: Infusões de camomila e maracujá possuem propriedades calmantes que auxiliam no relaxamento antes de dormir.

Suplementação para melhorar o sono, nutricionista explica vantagens

Além da alimentação, a suplementação pode ser uma estratégia eficaz para aprimorar a qualidade do sono. A Puravida conta com o Blue Calm, um suplemento que combina ingredientes naturais conhecidos por suas propriedades relaxantes. “O Blue Calm reúne nutrientes como magnésio bisglicinato, mio-inositol, taurina e L-triptofano, que atuam sinergicamente para promover o relaxamento e melhorar a qualidade do sono”, destaca Carla.

A forma biodisponível de magnésio auxilia no relaxamento muscular e na função nervosa adequada e os compostos do Blue Calm contribuem para a saúde cerebral e pode melhorar a qualidade do sono.

“Incorporar o Blue Calm na rotina noturna pode ser uma maneira prática e eficaz de preparar o corpo para um sono reparador, especialmente quando aliado a hábitos saudáveis e um ambiente propício ao descanso. Lembrando que é extremamente essencial utilizar o produto com acompanhamento profissional”, conclui Carla.