Comitiva da Igreja Matriz de Diadema visita Centro Integrado de Monitoramento

Para a Prefeitura de Diadema, conhecer de perto onde estão sendo aplicados os investimentos do município na melhoria da segurança pública do município é um direito da comunidade. Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã tem permitido que grupos organizados agendem visitas ao Centro Integrado de Monitoramento, que é operado pela Guarda Civil Municipal (GCM).

Ontem, 20/2, foi a vez de representantes da Paróquia Imaculada Conceição visitarem as instalações do Centro Integrado de Monitoramento. O grupo, liderado pelo Padre Dayvid da Silva, pároco da Igreja Matriz, também contou com a presença de dirigentes do Conseg Centro.

Inaugurado há pouco mais de um ano, o novo Centro de Monitoramento conta com 340 câmeras, sendo 150 nos totens de vigilância e 190 instaladas dentro e fora das escolas. A meta da Prefeitura é continuar investindo para aumentar a vigilância eletrônica do município, integrando outras câmeras privadas, futuramente.

Grupos visitantes são bem vindos

Durante a visita, os paroquianos foram recepcionados pelo Subinspetor GCM Alécio, coordenador do serviço, que respondeu às perguntas e esclareceu dúvidas dos visitantes, explicando o funcionamento dos totens e das câmeras. Aliás, um dos 25 totens da Prefeitura fica em frente à praça da Igreja Matriz de Diadema.

Responsável pela Paróquia Imaculada Conceição, Padre Dayvid da Silva parabenizou a Secretaria de Segurança Cidadã de Diadema pela iniciativa de modernizar o monitoramento da cidade e agradeceu pela oportunidade especial de seus paroquianos conhecerem o Centro Integrado de Monitoramento.

Segundo Padre Dayvid, o grupo ficou bastante satisfeito com o resultado da atividade. “Eu considerei que essa visita foi bastante significativa e importante para que a gente conhecesse e compreendesse melhor o patrulhamento eletrônico de ruas e avenidas da cidade”, disse.

“Uma situação que me deixou mais tranquilo foi constatar que a vigilância e monitoramento eletrônicos por meio das câmeras escolares está sendo priorizado. Essa medida nos conforta e melhora nossa sensação de segurança, especialmente no que diz respeito às nossas crianças”, destacou Padre Dayvid.

Para Vera Lúcia Meneguelo, que também integrou a comitiva de paroquianos, a ida ao Centro de Monitoramento foi uma atividade interessante e bem oportuna. Ela elogiou a iniciativa da Prefeitura e o trabalho do Conseg que tem incentivado grupos de moradores a visitarem o serviço.

“A gente já conhecia bem o totem que foi instalado na Praça da Matriz, mas agora passamos a conhecer bem além do tótem. É muito importante a cidade investir nesse tipo de policiamento eletrônico porque inibe a criminalidade e auxilia a vigilância dos patrimônios históricos da cidade, como é a nossa Igreja”, disse Vera.

Monitoramento 24 horas

O sistema de totens adquirido pela Prefeitura de Diadema foi implantado pela empresa Helper Tecnologia. O mesmo modelo tem sido adotado por outras cidades como Cotia, na Grande São Paulo, e São Vicente, no litoral, entre outras. Recentemente, representantes da cidade de Niterói (RJ) visitaram o local para avaliar a eficiência do sistema de totens, para uma possível implantação futuramente.

O balanço do primeiro ano do Centro Integrado de Monitoramento é bastante positivo. Nesse período, muitas imagens auxiliaram o trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil. O resultado inicial aponta que o serviço já contribuiu para o esclarecimento de muitos crimes, além de inibir a ocorrência de diversos outros.

SERVIÇO

“Visitas ao Centro Integrado de Monitoramento de Diadema”

Local recebe grupos organizados, desde que previamente agendados

Informações: 4044-0230 (horário comercial)