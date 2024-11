Comissão julgadora recomenda criação de curso de Pedagogia na UFABC

A comissão julgadora responsável pela seleção de propostas de novos cursos da Universidade Federal do ABC (UFABC) recomendou a criação da licenciatura em Pedagogia. A criação do curso é um pleito apresentado pelo Consórcio Intermunicipal Grande ABC à instituição de ensino desde 2022 e constava no plano de metas da entidade regional para este ano.



O anúncio ocorreu durante reunião extraordinária do Grupo de Trabalho (GT) Educação do Consórcio ABC, realizada nesta terça-feira (19/11), com participação da professora Marineide de Oliveira Gomes, representante da entidade regional na comissão julgadora.



Durante o encontro, a professora detalhou o processo de análise dos cursos e explanou sobre os pontos discutidos para chegar à lista dos cursos recomendados pela comissão. No total, foram oito propostas analisadas, entre elas Pedagogia, Educação Física, Geografia, Educação das Infâncias e Linguagens e Artes (Leila).



As recomendações da comissão serão apresentadas na sessão ordinária do Conselho Universitário (ConsUni) da UFABC – a próxima está marcada para o dia 26 deste mês (terça-feira da próxima semana). Nos três últimos anos, o Consórcio ABC tem reforçado à UFABC como demanda regional a criação do curso superior de pedagogia na instituição de ensino.



O pleito consta do Plano Regional de Educação, elaborado pelo órgão intermunicipal em 2016, e foi apresentado à universidade em maio de 2022, durante reunião do Grupo de Trabalho (GT) Educação com o reitor Dácio Matheus.





Desde então, a entidade que representa as prefeituras da região tem apontado que o Grande ABC verificou redução no número de vagas em instituições que formavam profissionais da educação e no número de ingressantes nos cursos de pedagogia e licenciatura, além de registrar um número significativo de aposentadorias de docentes nos últimos anos.



Após proposta do Consórcio ABC, a inclusão do curso de Pedagogia entre as disciplinas oferecidas pela UFABC foi contemplada no novo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da universidade, previsto para os próximos dez anos.



A coordenadora do GT Educação e secretária da pasta em Diadema, Ana Lucia Sanches, destacou a participação da entidade regional nos trabalhos da equipe de seleção de cursos, por meio da representação da professa Marineide.



“Essa conquista demonstra o compromisso que Consórcio ABC lidera pela superação das desigualdades educacionais na região, especialmente na formação de professores. A criação do curso de pedagogia será um demarcador na história dos direitos de aprendizagem, dos direitos da infância. Em síntese, não há horizonte sem que a educação básica seja central, para o desenvolvimento da região e para a cidadania”, afirmou Ana Lucia.



Crédito:Divulgação/Consórcio ABC