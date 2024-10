Comissão do Flamengo reprova chapas e diz que Wallim falsificou assinaturas

A Comissão Permanente Eleitoral do Flamengo confirmou, nesta segunda-feira, a inscrição de três chapas para a eleição presidencial do clube.

O comunicado emitido pela comissão diz que Pedro Paulo e Wallim Vasconcellos não atenderam todos os pré-requisitos estabelecidos pela instituição. Desta forma, vão concorrer ao pleito Luiz Eduardo Baptista, o Bap, Maurício Gomes de Mattos e Rodrigo Dunshee.

A CPE alega a chapa de Wallim falsificou assinaturas de sócios indicados para os Corpos Transitórios do Conselho Deliberativo e do Conselho de Administração. A comissão diz ter confirmado a informação de que os associados ao Flamengo não assinaram o documento apresentado pela chapa.

“Vale dizer, a CPE recebeu a confirmação, em primeira pessoa, de que sócios não assinaram o documento apresentado pela chapa, que é intrínseco e necessário para que a Chapa pudesse se inscrever no pleito conforme artigo 151, inciso III, do Estatuto. Em português claro: as assinaturas foram falsificadas. O fato foi levado para Chapa que se prontificou a esclarecer a questão e obter de tais sócios a retificação da informação anterior, ou seja, de que haviam assinado o formulário e se confundiram. Porém, tal esclarecimento, como visto alhures, não chegou ao conhecimento da CPE”, afirma parecer da CPE.

O UOL tentou contato com Wallim, que afirmou ter pedido uma apuração e sindicância sobre o fato. A comissão ainda não respondeu ao pedido. Ele dará uma entrevista na quarta-feira sobre o tema.

Pedro Paulo teve a chapa indeferida por não apresentar diversos documentos necessários para registro. Além disso, o mesmo não possui mais de cinco anos de vida associativa ininterrupta.

A eleição do Flamengo será realizada no dia 9 de dezembro, uma segunda-feira. A votação será na sede do clube, na Gávea, das 8h às 21h.