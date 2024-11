Comissão de Ética arquiva investigação sobre Silvio Almeida

A Comissão de Ética Pública da Presidência da República decidiu, em reunião ocorrida nesta segunda-feira, 25, arquivar um pedido de apuração envolvendo Silvio Almeida, ex-ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania. A natureza do pedido permanece sob confidencialidade, conforme procedimentos do colegiado, e é importante ressaltar que não está relacionado às alegações de importunação sexual recentemente divulgadas.

Silvio Almeida foi dispensado de suas funções ministeriais no mês de setembro, após a Organização Não Governamental Me Too Brasil tornar públicas denúncias de assédio sexual contra ele. Entre as pessoas que alegam ter sido vítimas, destaca-se Anielle Franco, atual ministra da Igualdade Racial. O ex-ministro tem veementemente negado tais acusações.