Comgás Transforma no Parque Villa Lobos

Com o lema “arte e gastronomia transformando a vida para melhor”, o Comgás Transforma acontece no dia 19 de outubro, das 10h às 19h, no Parque Villa-Lobos, propiciando uma programação diversificada com entrada franca.

A criançada será contemplada com as contações de histórias ilustradas do grupo Cia do Liquidificador, além de atividades como pintura facial artística e oficina de arte e sustentabilidade com material reciclável.

Para este ano duas histórias foram escolhidas pela Cia de Liquidificador para divertir a criançada: Mascates de Histórias e Siga a Seta.

Mascates de histórias

Nesta intervenção, dois mascates caminham com uma mala repleta de objetos que trouxeram de suas andanças pelo mundo, mas, em vez de vendê-los, oferecem para o público uma história correspondente a cada item.

Siga a Seta

Uma forma diferente de contar história! Nesse espetáculo o teatro se une ao desenho, com a divertida história ilustrada, na qual os desenhos vão sendo criados à medida que a narrativa avança de forma interativa com as crianças.

Com 10 anos de atividade, a Cia. do Liquidificador se destaca pela sua versatilidade e pelo rigor artístico e técnico que apresenta. Possui um espaço dedicado as artes no centro de São Paulo, onde dispõe de sala de ensaio, além de todo equipamento necessário para realizar as apresentações: cenário, figurino e equipamento de som. O grupo conta com equipe artística com grande vivência em teatro, circo, música e contação de história.

Seus projetos unem uma pesquisa consistente com um tratamento artístico acessível, permitindo que todos os públicos possam participar das atividades, seja na contação de história e intervenções literárias que trabalham o estímulo à leitura, ou em espetáculos e intervenções que abordam conceitos como senso de coletividade, resiliência e empatia.

Sobre Comgás Transforma

Grandes nomes da música compõem a programação musical desta 5ª edição. O violonista Yamandu Costa, Simoninha, a dupla Cavalo e Panda e o grupo Trítony.

A gastronomia é contemplada com a participação de grandes chefs, que irão compartilhar gastronomia e cultura com aulas-shows. Entre as personalidades do segmento está Bela Gil, o chef francês Olivier Anquier, João Diamante, Gui Cardadeiro.

Para participar das palestras é preciso realizar a inscrição a partir do dia 14/10, no site do evento. Vagas limitadas.

Em sua 5ª. edição, o Comgás Transforma já reuniu mais de 40 mil pessoas desde que foi criado. Passaram pelo evento alguns dos maiores nomes da música, como Hermeto Pascoal, Hamilton de Holanda, Nando Reis, Família Lima, Mestrinho, Bexiga 70, entre outros. A gastronomia recebeu Paola Carosella, Rodrigo Oliveira, Erick Jacquin, Helena Rizzo, Janaína Rueda, entre outros. Para a criançada já participaram artistas como a Pequena Orquestra Interativa, Três Marias e Um João, A Hora da História.

O evento também conta com praça de alimentação com Food Trucks que oferecem diferentes opções, como Espeto Mais, Have’s (de alimentação saudável), Leki Crepe, Meu Favorito (Burger), entre outros.

O Comgás Transforma é realizado via Lei de Incentivo à Cultura, apresentado pelo Ministério da Cultura e Comgás, com patrocínio da Comgás, apoio do Parque Villa-Lobos / Governo de São Paulo, e realização do Gabinete Produções, Marolo, Ministério da Cultura, Governo Federal / União e Reconstrução.

A programação é gratuita e para toda família. Saiba mais no link do evento

PROGRAMAÇÃO 2024

10:00 Abertura do evento 10:00 Contação de História com a Cia do Liquidificador 10:00 Início das atividades infantis (até às 16h00) 10:30 Palestra com o Chef Gui Cardadeiro 11:00 Contação de História com a Cia do Liquidificador 11:30 Show com Cavalo e Panda (1ª entrada) 12:00 Palestra com o chef João Diamante 13:00 Show com Cavalo e Panda (2ª entrada) 13:40 Palestra com a Chef Bela Gil 14:40 Show com Trítony 15:40 Palestra com o Chef Olivier Anquier 16:40 Show Yamandu Costa 17:50 Show Simoninha

SERVIÇO

Festival Comgás Transforma 2024

Dia 19 de outubro – Sábado

Horário: 10h00 às 19h00

Local: Parque Villa Lobos – Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2001

Alto dos Pinheiros – São Paulo – SP

Classificação Indicativa: livre

Gratuito

Estacionamento no Local:

Carro: Preço único: R$ 23,00 – Para veículos com entrada, pagamento e saída entre 05h30 e 19h30. OBS: Saída de veículos após 19h30: preço único de R$ 39,00

Vagas limitadas