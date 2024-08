Comgás interliga sistemas de distribuição de gás natural de Mogi das Cruzes, Suzano e Guararema

A Comgás, maior distribuidora de gás natural encanado da América Latina, está interligando o sistema de distribuição de gás natural que abastece os municípios de Mogi das Cruzes e Suzano ao sistema que atende a região de Guararema, Jacareí e São José dos Campos. Essa é uma operação de reforço de rede da Comgás para que a região de Mogi das Cruzes passe a contar com duas fontes distintas de abastecimento, o que gera maior segurança operacional e garante fornecimento ininterrupto* e maior capacidade para atender novos consumidores. Em Mogi das Cruzes, a Comgás possui 500 km de gasodutos que fornecem gás encanado para mais de 33,5 mil residências, 380 estabelecimentos comerciais, 5 postos GNV e 32 indústrias. Até então, a região vinha sendo abastecida a partir de um gasoduto principal que vem de Suzano.

Com investimento de R$50 milhões, o projeto de interligação entre Mogi das Cruzes e Guararema tem previsão de estar concluído até dezembro de 2024. O novo gasoduto de ligação subterrânea terá 24 km de extensão. Na área urbana, as operações vêm sendo realizadas em trecho de 8 km, que se inicia próximo à base militar Tiro de Guerra de Mogi das Cruzes, passa pela Avenida Francisco Rodrigues Filho e pela Rodovia Henrique Eroles, até sua finalização em Guararema.

Para evitar transtornos, a Comgás não faz interdição total das ruas e utiliza o método não destrutivo de construção, visando minimizar possíveis impactos no cotidiano da região, reduzir o tempo das obras e atenuar danos aos pavimentos. Por meio de tecnologia de precisão, são abertos apenas pontos (pequenos poços) do pavimento urbano, distanciados entre 100 e 150 metros, por onde passam as ferramentas de perfuração horizontal necessárias para a instalação da tubulação. Após concluir os serviços, a Companhia recompõe a via ou calçada no padrão preexistente.

Caso precisem de esclarecimentos sobre esse ou outros serviços, os consumidores podem contatar a Comgás nos seguintes canais: central de atendimento 24 horas (08000-110-197), WhatsApp: (11 3325-0197), autoatendimento e chat online (virtual.comgas.com.br) e-mail ([email protected]), aplicativo Comgás Virtual, disponível gratuitamente nas lojas da Apple e Google Play, e perfis oficiais nas redes sociais.

O uso do gás natural encanado vem se popularizando globalmente em residências, comércios, indústrias e instituições. Além de gerar menor impacto ambiental em comparação com outros combustíveis fósseis, seu uso oferece praticidade e segurança, já que é fornecido de forma contínua e ininterrupta* – tornando desnecessários esforços com transporte, troca ou armazenagem – e considerando também que o gás natural se dissipa facilmente em caso de vazamento, por ser mais leve que o ar, reduzindo riscos de acidentes.

-Fornecimento contínuo, exceto em hipóteses ressalvadas na regulação vigente.