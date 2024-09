Comgás abre inscrições para Chamada de Inovação Aberta 2024

A Comgás, maior distribuidora de gás natural encanado da América Latina, iniciou nesta segunda-feira (16/09) a Chamada de Inovação Aberta para o ciclo 2024/2025. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 9 de outubro por meio do site oficial.

Os interessados devem apresentar suas soluções para um dos três desafios propostos pela Companhia: Eficiência e Excelência Operacional; Evolução nos Modelos de Negócio; Desenvolvimento e Diversificação do Mercado de Gás com Energias Limpas e Renováveis.

“A Chamada de Inovação Aberta é o grande momento do ano de conexão com o ecossistema de inovação brasileiro, criando oportunidades de negócios para startups, empresas, centros de pesquisa e outras iniciativas que possam colaborar conosco nessa jornada de evolução, destaca Marcelo de Arruda Mota, Gerente Comgás Experience – área responsável por inovação aberta, P&D e transformação de jornadas da Comgás.

A primeira etapa consiste na inscrição por meio do site, onde o regulamento completo está disponível. Após a inscrição, os projetos passarão por uma avaliação preliminar e os que forem aprovados seguirão para a pré-seleção, sendo classificados de acordo com o tipo de solução e o nível de maturidade. Os projetos selecionados avançarão para as apresentações no Pitch Day. Após, os projetos escolhidos entrarão na fase de imersão, com a construção dos planos de trabalho, que serão apresentados à Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp).

A Chamada tem como objetivo identificar soluções inovadoras e empreendedores capazes de enfrentar os desafios corporativos propostos, contribuindo para o fortalecimento do portfólio de P&D da Comgás no próximo ciclo. Alinhada ao manual da Arsesp, a iniciativa visa gerar benefícios tangíveis para a sociedade e para os clientes atendidos pela Companhia. O foco está na coordenação de um Programa de Pesquisa e Desenvolvimento orientado para o negócio, impulsionando avanços tecnológicos e aprimoramentos operacionais nas atividades de distribuição de gás, com ênfase em segurança, eficiência e competitividade no setor.

Neste ano, a Comgás celebra 20 anos do Programa de P&D em parceria com a Arsesp, totalizando mais de 300 projetos realizados. Para o próximo ciclo, está previsto um aporte de verba regulada para novos projetos, além de captação de outras oportunidades de fomento, reforçando o compromisso com a inovação e o desenvolvimento contínuo do setor.

“ É uma grande oportunidade para que empreendedores, centros de pesquisa e outras organizações contribuam para o crescimento do setor de gás e energia brasileiro, com soluções eficientes e tecnológicas que impulsionam a evolução do mercado, afirma Thiago Trevisan, Diretor de Tecnologia, Inovação e Relacionamento com o Cliente da Comgás.