Comerciantes de Santa Terezinha promovem ações diferenciadas para o Dia das Crianças

Como forma de impulsionar as vendas e promover entretenimento para a garotada neste Dia das Crianças, os comerciantes do bairro de Santa Terezinha, no Segundo Subdistrito de Santo André, programaram várias atividades ao longo do sábado, 12 de outubro.

Haverá brinquedo inflável na Praça Rui Barbosa, a partir das 9h, e no mesmo local, várias atividades ao ar livre sob comando de duas academias. Os personagens do filme Divertidamente circularão, entre 10h30 e 16h30, pelos comércios localizados na Avenida Vieira de Carvalho e nas ruas adjacentes e algumas lojas também promoverão durante o dia oficinas, distribuição de doces e muitas promoções.

“Esta é a primeira grande ação realizada pelo nosso grupo Estou na Vieira e conseguimos a adesão de 24 lojas. Tenho certeza de que será um sucesso e já estamos pensando em outras iniciativas para o Natal”, explica Rosangela Acencio Pereira, proprietária da loja Lilly Modas e porta-voz do grupo.

O grupo Estou na Vieira foi criado por empreendedores locais a fim de atrair novos clientes e fomentar ainda mais o comércio do bairro de Santa Terezinha, que segundo eles, teve uma queda acentuada no fluxo de pessoas em virtude da saída dos bancos e das obras no viaduto Castelo Branco. Além dessas ações pontuais, o grupo criou uma conta no Instagram – @estounavieira, com mais de 1.100 seguidores em apenas 90 dias.