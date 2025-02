Comentarista Walter Casagrande critica Corinthians por dar camisa 10 a Depay

A recente transferência do atacante holandês Memphis Depay para o Corinthians trouxe à tona uma controvérsia significativa no meio esportivo. O jogador recebeu a icônica camisa 10 da equipe, uma escolha que foi determinada por uma cláusula contratual, gerando discussões sobre o significado e a importância deste número em um clube tão tradicional.

O ex-jogador Casagrande, uma figura respeitada na história do Timão, manifestou sua desaprovação quanto à decisão de entregar a camisa 10 ao novo reforço apenas por exigência contratual. Para ele, a honra de portar esse número deveria ser conquistada através do desempenho em campo e da capacidade de se tornar um líder dentro do elenco.

“Isso eu considero um absurdo. Jogadores como Cristiano Ronaldo conquistaram suas numerações com base em recordes impressionantes e títulos expressivos, sem precisar de cláusulas que garantissem o uso de um número tão emblemático”, afirmou Casagrande, enfatizando que o verdadeiro valor de uma camisa se reflete nas conquistas pessoais do atleta.

A mudança de numeração também pode gerar tensões no grupo, principalmente com Rodrigo Garro, que anteriormente era o responsável pela camisa 10. Segundo Casagrande, a forma como a situação foi tratada pode provocar desconforto entre os jogadores. “O que realmente incomodou Garro foi saber que a camisa 10 foi atribuída devido a uma cláusula. Um jogador que chega ao clube sem conhecer seus companheiros já inicia sua trajetória com um peso considerável sobre os ombros”, acrescentou.

Apesar da insatisfação inicial, Garro parece ter aceitado a situação. Para evitar maiores conflitos, o Corinthians decidiu conceder ao argentino a camisa 8, um número que também possui uma rica história no clube, sendo usado por lendas como Basílio, Luizinho e Sócrates.

Com a proximidade do clássico contra o Santos, marcado para esta quarta-feira (12), às 21h35 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, a diretoria do Corinthians trabalha rapidamente para minimizar qualquer impacto dessa situação interna e assegurar um ambiente harmonioso para os jogadores.