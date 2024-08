Comentarista da Globo solta palavrão ao vivo e se desculpa

Empolgada com o terceiro gol do Brasil sobre a Espanha, a comentarista e ex-jogadora da seleção brasileira Cristiane Rozeira acabou soltando um palavrão durante a transmissão do jogo da semifinal do futebol feminino nas Olimpíadas de Paris, nesta terça-feira (6).

“A gente tá fazendo um puta de um jogo!”, disse uma emocionada Cristiane, pedindo desculpas aos telespectadores logo em seguida. O palavrão saiu logo após o terceiro gol da seleção brasileira contra a Espanha.

Atacante do Flamengo e dona de duas medalhas olímpicas de prata, Cristiane divide a bancada da Globo com Ana Thaís Matos, Alline Callandrini e a narradora Natália Lara. O Brasil venceu a partida por 4×2 e vai disputar a medalha de ouro contra a seleção americana neste sábado (10), às 12h. Na outra semifinal, o time dos EUA venceu a Alemanha por 1×0.