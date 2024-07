Comemore o aniversário de São Caetano com o “SESC NO PARQUE “

Para comemorar o aniversário de São Caetano, o Sesc São Caetano, em apoio com a Secretaria de Esporte e Lazer, apresenta o evento “SESC NO PARQUE”, que ocorre dia 28 de julho das 8h às 13h e destaca artistas e oficineiros da região e oferece uma programação diversificada de atividades físicas, recreativas e artísticas para todas as idades.

O Parque Provincia de Treviso está localizado na Praça Comendador Ermelino Matarazzo, 83, Bairro Fundação e conta com uma variedade de espaços ao ar livre, com atrações voltadas ao bem-estar e qualidade de vida. Todo último domingo do mês, os participantes podem escolher entre propostas variadas, com materiais como bolas, raquetes, cordas, brinquedos e outros.

Confira a programação:

Esporte e Atividade Física

Recreação Esportiva Sesc no Parque

Equipe Sesc

das 8h às 13h

Participe de atividades recreativas e esportivas em um ambiente ao ar livre, promovendo bem-estar e lazer para toda a família.

Roda de Capoeira

com Mestre Diolino D’Brito

das 10h às 11h

Vivencie a cultura da capoeira com Mestre Diolino D’Brito, explorando movimentos, música e história dessa arte marcial brasileira.

Crianças (0 a 6 anos)

Brincadeiras Sensoriais: Oficina de Chocalhos

com Nayara Rodrigues e Letícia Lopes Bellato

das 10h às 11h30

Uma vivência artística que mescla musicalização e artes visuais, proporcionando experiências sensoriais e estéticas para crianças na primeira infância, incentivando a exploração e a criação artística através do brincar.

Brincadeiras Sensoriais: Pintura com Elementos Naturais

com Nayara Rodrigues e Letícia Lopes Bellato

das 11h30 às 13h

Proporcionando um ambiente de aprendizado e diversão, as crianças explorarão diferentes texturas, sons e cores, estimulando o desenvolvimento sensorial, motor e criativo, além de promover a interação entre as crianças e seus cuidadores.

Circo

Os Malas

com Cia. Canta Circo & Teatro

das 11h às 12h

Dois palhaços, cada um com sua mala, encontram-se por acaso e acabam em uma divertida confusão de disputas musicais e habilidades circenses, descobrindo que um show em dupla pode ser muito melhor do que separados.

SERVIÇO:

Sesc no Parque

Praça Comendador Ermelino Matarazzo, 83 – Fundação – São Caetano do Sul

Dia 28 de Julho, das 9h às 13h

Recomendação etária: Livre

Ingressos: Grátis, sem necessidade de retirada de ingressos

Sesc São Caetano

Rua Piauí, 554 – Santa Paula – São Caetano do Sul