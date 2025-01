Comédia que emociona e celebra a amizade, Irineu volta em cartaz em sua terceira temporada

Após emocionar e conquistar o público em sua estreia, o espetáculo Irineu retorna para uma nova temporada no Teatro Estúdio, de 18 de janeiro a 2 de março, com sessões aos sábados às 20h e domingos às 18h. Protagonizada por Genézio de Barros, Lara Córdula e Tiago Luchi, a comédia mescla fantasia, humor e emoção.

Indicado ao prêmio CENYM de teatro em oito categorias — incluindo Melhor Espetáculo, Melhor Texto Original, Melhor Direção, Melhor Ator e Atriz Coadjuvantes, Melhor Iluminação, Melhor Cenografia e Melhor Qualidade de Produção —, Irineu propõe uma reflexão sobre amizade, etarismo e o poder transformador das histórias de vida.

Dirigida por Ricardo Grasson, a peça apresenta a história de João Macena (Tiago Luchi), um paciente internado em um hospital que passa a dividir o quarto com Seu Irineu (Genézio de Barros), um homem enigmático e repleto de histórias fantásticas. Acompanhados pela enfermeira Margarida (Lara Córdula), cuja serenidade e sabedoria oferecem apoio fundamental, eles embarcam em aventuras que ultrapassam os limites do hospital. Com um tom lúdico e inspirador, a trama emociona e dialoga com públicos de todas as idades.

Com cenário de Marisa Rebollo, iluminação de Cesar Pivetti, figurinos de Rosangela Ribeiro e trilha sonora de L.P. Daniel, a trama conduz o público a um universo onde fantasia e realidade se entrelaçam. Com uma atmosfera encantadora, a comédia celebra o poder da imaginação e ressalta a importância das histórias como um remédio essencial em tempos de crise.

“A segunda temporada é uma chance de reviver essa história que emocionou e cativou tantas pessoas. Estamos ansiosos para receber mais público, especialmente as famílias, e compartilhar a magia e os valores que Irineu transmite”, destaca Genézio de Barros. Ao lado de Tiago Luchi, o ator também compartilha com o público a inspiração e o legado artístico de uma trajetória que se entrelaça no palco e na vida real.

A história de Irineu é uma celebração da amizade, da coragem para enfrentar os desafios da vida e da beleza presente nas pequenas grandes aventuras do cotidiano.

Inspirada em filmes como Forrest Gump e Big Fish, a dramaturgia de Tiago Luchi combina humor e reflexão, criando uma narrativa envolvente com personagens marcantes e momentos inesquecíveis.

Sinopse

Em um hospital onde o tempo parece ter pausado, João Macena (Tiago Luchi) enfrenta a rotina de um quarto que simboliza sua batalha contra uma enfermidade. Tudo muda com a chegada de Seu Irineu (Genézio de Barros), um senhor carismático e cheio de histórias extraordinárias, capazes de transformar a realidade com a força da imaginação.

Entre momentos de fantasia e emoção, Irineu conduz João por uma jornada repleta de lições sobre coragem, amizade e a beleza escondida nos detalhes da vida. Ao lado deles, a enfermeira Margarida (Lara Córdula) traz serenidade e sabedoria, ajudando João a encontrar forças para seguir em frente e resgatar a esperança.

Ficha técnica:

Texto: Tiago Luchi

Elenco: Genézio De Barros, Tiago Luchi e Lara Córdula

Direção: Ricardo Grasson

Diretor Assistente: Heitor Garcia

Cenografia: Marisa Rebollo

Figurinos e adereços: Rosângela Ribeiro

Visagismo: Edgar Cardoso

Desenho De Luz: Cesar Pivetti

Desenho De Som: L.P. Daniel

Cenotecnia: Casa Malagueta

Coordenação De Projeto: L Ponto

Direção De Produção: Nosso Cultural

Produção Executiva: Maristela Bueno

Produtores Assistentes: Dani Rombolli, Heitor Garcia e Gil Teles

Coordenação Administrativa: Pipoca Cultural

Comunicação Visual: Agência Cyan e Heitor Garcia

Fotografia Artística: Igor Santiago, Lenise Pinheiro

Redes Sociais: Pedro Caldeira e Gabriel Amato

Assessoria de imprensa: Adriana Balsanelli e Renato Fernandes

Patrocínio: Aliança de Luz.

Serviço:

Irineu – Reestreia dia 18 de janeiro no Teatro Estúdio.

Temporada: De 18 de janeiro a 2 de março – Sábados às 20h e domingos às 18h.

Ingressos: R$100 e R$50

Vendas: Sympla.com

Classificação: 10 anos.

Teatro Estúdio

Rua Conselheiro Nébias, 891 – Campos Elíseos, São Paulo – SP

Capacidade: 130 lugares.

5 minutos da estação Santa Cecília do Metrô

O café e a bilheteira abrem 2 horas antes do início do espetáculo.

Acessibilidade: O teatro conta com rampas de acesso, banheiros adaptados e espaços exclusivos para cadeirantes.