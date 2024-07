Comédia “O Ralo da Fossa” retrata o dia a dia de um restaurante e faz espectador virar cliente

O restaurante “La Paloma”, especializado em sopas, já viveu seus dias de glória no passado, mas agora enfrenta um longo período de decadência e ostracismo, o que preocupa seus funcionários. A situação está prestes a mudar com o anúncio da visita de um grande crítico gastronômico que pode finalmente conceder-lhes a primeira estrela e tirá-los do marasmo do anonimato. Diante da possibilidade de uma avaliação que pode transformar o destino de todos, os funcionários do “La Paloma” se desdobram para entregar a melhor noite de suas vidas. No entanto, a tensão da espera faz emergir tudo o que estava “preso no ralo” do cotidiano, levando os personagens a refletirem sobre suas trajetórias, sonhos e fracassos.

Esta é a trama da comédia “O Ralo da Fossa” que estreia na SP Escola de Teatro no dia 23 de julho. Baseado em um argumento do ator Miguel Ribeiro, que se inspirou em sua experiência trabalhando como garçom em restaurantes — uma vivência também compartilhada por grande parte do elenco —o espetáculo explora temas como a busca por reconhecimento, a ideia de sucesso e fracasso e a dinâmica de exploração trabalhista , obstáculos recorrentes tanto no mercado da cozinha profissional quanto no mundo artístico.

Ao longo dos 90 minutos de apresentação, o público é convidado a participar da experiência como se fossem clientes do fictício restaurante La Paloma. Além de se divertir com a trama, os espectadores terão a oportunidade de degustar as sopas elaboradas pelo chef convidado Vinicius Santos e pela sub chef Pamela Mendes para o espetáculo. A direção é assinada pela atriz Bárbara Salomé, que retorna a SP Escola após o sucesso de sua temporada com o monólogo “Não Aprendi Dizer Adeus”, eleito uma das 25 melhores peças de 2022 pela Folha de São Paulo. O espetáculo fica em cartaz até 14 de agosto, sempre às terças e quartas. No elenco, estão nomes como Caio Campello, Débora Peccin, Gabriela Sugui, Giovanna Barros, Miguel Ribeiro e Monalisa Silva. O espetáculo é gratuito para trabalhadores de bares e restaurantes .

SINOPSE

Seis atores prontos para servir a clientela. No menu do dia uma delicada iguaria de difícil preparo: humor. A receita é um salpicado de personagens refogados no drama de um restaurante decadente que aguarda sua sonhada primeira estrela. Enquanto trabalham, sonham com uma vida melhor. Para o público um delicioso jantar, para os atores a missão de desentupir uma fossa que poucos se dispõem a encarar. Afinal, sucesso não seria justamente parar de trabalhar?

SERVIÇO

de 23 de julho a 14 de agosto, terças e quartas-feiras, às 20h30

SP Escola de Teatro – Sala R8 – Praça Franklin Roosevelt, 210, Bela Vista, São Paulo-SP

Ingressos: R$40 (inteira), R$20 (meia-entrada) e cortesia para trabalhadores de bares e restaurantes*

Classificação: 14 anos

Duração: 90 minutos

Gênero: Comédia

FICHA TÉCNICA

Direção: Bárbara Salomé

Dramaturgia: Bruno Sperança em processo colaborativo com o elenco

Elenco: Caio Campello, Débora Peccin, Gabriela Sugui, Giovanna Barros, Miguel Ribeiro e Monalisa Silva

Concepção de Trilha: Gabriel Spinosa

Concepção e Operação de Luz: Marina Gatti

Direção de Arte para cenário e figurino: Sandro Vieira

Assistência de contrarregragem: Maria de Lurdes Barros

Produção Executiva: Julia Calegari

Assistência de Produção: Gabriela Sugui, Giovanna Barros e Miguel Ribeiro

Coordenação de Comunicação: Julia Calegari

Assessoria de Imprensa: Camila Florio

Identidade Visual: Victor Marques Lins

Fotos: Caio Oviedo

Workshop de culinária: Vinicius Santos e Pamela Mendes

Idealização: Miguel Ribeiro | Coletivo Catadão

Apoio: IBT – Instituto Brasileiro de Teatro