Comédia musical Memórias Póstumas de Brás Cubas reestreia no Teatro UOL

Com direção de Regina Galdino e interpretação de Marcos Damigo, a comédia musical Memórias Póstumas de Brás Cubas reestreia no dia 5 de março, quarta, no Teatro UOL, em São Paulo. A temporada segue até o dia 10 de abril, com sessões às quartas e quintas, às 20 horas.

Adaptado pela diretora, o texto destaca a trajetória do anti-herói Brás Cubas, símbolo do homem burguês, sem escrúpulos e sem ética, que nos revela a continuidade de um comportamento oportunista que persiste no Brasil desde o século XIX.

Brás Cubas, o “defunto autor”, se assume como tendo sido um aristocrata medíocre em vida, mas mesmo assim consegue, através do riso e da sedução, conquistar a empatia do público. Ele pertence a uma elite aventureira, dividida entre o desejo liberal e a prática escravocrata. A montagem traz uma visão moderna do romance baseada na carnavalização, salientando seu aspecto cômico-fantástico. A encenação realiza uma “conversa” entre quatro artes: o teatro, a literatura, a dança e a música.

Em um solo vibrante, Marcos Damigo vive um Brás Cubas bem-humorado, irreverente, egoísta e amoral. Com uma narrativa não linear e fiel à obra original, o personagem dialoga com a plateia, canta, dança, discorre sobre seus envolvimentos amorosos e episódios de sua vida enquanto passeia pelas agruras da sociedade de seu tempo.

“A recepção do público sempre foi ótima: uma plateia muito jovem, evidentemente interessada pela obra por causa do vestibular, misturou-se a espectadores maduros, admiradores de Machado de Assis, e foi unânime o impacto causado pelo trabalho de Damigo, ator que está na plenitude do uso de seus recursos vocais e corporais para interpretar o imprevisível Brás Cubas, em cenas ora sérias, ora cômicas, ora fantásticas, ora musicais. Tanto na adaptação quanto na direção, minha concepção brechtiana – com destaque para os aspectos filosóficos da obra – exige do ator experiência, inteligência, despojamento e versatilidade, e Marcos Damigo está impressionante no papel do irônico defunto”, afirma Regina Galdino.

O monólogo traz à tona toda a atualidade deste livro genial de Machado de Assis, oferecendo ao público um olhar agudo sobre a sociedade brasileira do século XIX. A equipe conta com profissionais já conhecidos da cena paulistana: além de Damigo, que tem mais de 30 anos de experiência nos palcos, o diretor musical e arranjador Pedro Paulo Bogossian, que trabalhou as músicas originais da peça criadas por Mário Manga, do antológico Premeditando o Breque, e Fábio Namatame no figurino. Regina Galdino assinou e dirigiu, em 1998, uma montagem desta mesma adaptação, interpretada por Cássio Scapin, quando o espetáculo recebeu vários prêmios e elogios da crítica.

FICHA TÉCNICA

Direção e adaptação de texto: Regina Galdino.

Elenco: Marcos Damigo.

Música original: Mário Manga.

Direção musical, arranjos e trilha sonora: Pedro Paulo Bogossian.

Figurino: Fábio Namatame.

Coreografia: Marcos Damigo.

Consultoria de movimento: Roberto Alencar.

Iluminação e cenografia: Regina Galdino.

Execução cenográfica: Luis Rossi.

Fotos: Alex Silva Jr.

Assessoria de imprensa: Verbena Comunicação.

Realização: Oasis Empreendimentos Artísticos e Damigo Produções Artísticas.

Estreia oficial: 20/07/2017 (Teatro Eva Herz, SP).

Serviço

Espetáculo: Memórias Póstumas de Brás Cubas

Temporada: 5 de março a 10 de abril de 2025

Dias/horário: quartas e quintas, às 20h

Ingressos: R$ 100,00 (meia-entrada R$ 50,00).

Estudantes e pessoas com 60 anos ou mais têm os descontos legais / Clube UOL, Clube Folha e Vivo Valoriza – 50% desconto.

Lotes promocionais: R$ 20,00 e R$ 30,00 (limite de 30 ingressos por sessão).

Duração: 85 min. Gênero: Comédia musical. Classificação: 14 anos.

Teatro UOL

Shopping Pátio Higienópolis – Av. Higienópolis, 618 / Terraço. SP/SP.

Tel.: (11) 3823-2323 – 300 lugares. Acessibilidade. Ar-condicionado.

