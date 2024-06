Comédia musical Forever Young volta em cartaz no Teatro Fernando Torres, no Tatuapé

O musical Forever Young volta em cartaz no Teatro Fernando Torres, no Tatuapé, em temporada de 6 de setembro a 11 de novembro. Quem assina a direção é Jarbas Homem de Mello, tradução e adaptação de Henrique Benjamin, direção musical de Miguel Briamonte (piano ao vivo) e elenco composto pelos atores Fafy Siqueira, Carmo Dalla Vecchia, Paula Capovila, Ton Prado, Keila Bueno e Fabio Yoshihara.

As sessões acontecem sextas e sábados, às 20h e aos domingos, às 19h. A compra antecipada de ingressos até o dia 17/07 será a preços promocionais de meia-entrada R$45 (sexta) e R$55 (sábados e domingos).

O espetáculo musical Forever Young, de Erik Gedeon, estreou em agosto de 2016, no Teatro Raul Cortez em São Paulo, realizou temporada em 2017 no Rio de Janeiro e passou por mais oito capitais brasileiras, alcançando um público de mais de 230 mil pessoas, em mais de 600 apresentações. O espetáculo foi indicado aos maiores prêmios de teatro musical como Prêmio Bibi Ferreira, Prêmio Reverência, e entre outros, sendo vencedor na categoria Visagismo no Prêmio Bibi Ferreira e Melhor Ator para Carmo Dalla Vecchia noPrêmio Reverência.

A comédia traz seis atores que representam a si mesmos no futuro, quase centenários. Apesar das dificuldades eles continuam cantando, se divertindo e amando. Tudo acontece no palco de um teatro, que foi transformado em retiro para artistas, sempre sob a supervisão de uma enfermeira. Quando ela se ausenta, os simpáticos senhores se transformam e revelam suas verdadeiras personalidades através do bom e velho rock’n’roll e mostram que o sonho ainda não acabou e que eles são eternamente jovens.

Forever Young consegue relatar não apenas o problema da exclusão social na “melhor idade”, mas também aborda questões sobre a velhice com muito humor e músicas que marcaram várias gerações. Os números musicais são sucessos de diversos anos, passando pelas décadas de 50, 60, 70, 80 até chegar aos anos 90. Músicas que são verdadeiros hinos como I Love Rock and Roll, Smells Like a Teen Spirit, I Wil Survive, I Got You Babe, Roxanne, Rehab, Satisfaction, Sweet Dreams, Music, San Francisco, California Dreamin, Let It Be, Imagine, e a emblemática Forever Young. Já o repertório nacional conta com canções como Eu nasci há 10 mil anos atrás de Raul Seixas, Do Leme ao Pontal de Tim Maia e Valsinha de Chico Buarque.

Forever Young é uma grande homenagem a todos os artistas que trouxeram tanta magia para as pessoas. E, principalmente, passa a mensagem que ser jovem é algo eterno, que a vida não para, apenas muda-se a frequência das ações.

Ficha Técnica:

Autor: Erik Gedeon. Direção Geral: Jarbas Homem de Mello. Supervisão Artística/tradução/adaptação: Henrique Benjamin. Direção Musical e canções adicionais: Miguel Briamonte. Elenco: Fafy Siqueira, Carmo Dalla Vecchia, Paula Capovila, Ton Prado, Keila Bueno, Fabio Yoshiraha. Piano: Miguel Briamonte. Pianista Substituto: Fernando Zuben. Assistência de Direção: Fernanda Lorenzoni. Supervisão Cenográfica: Luís Rossi (In Memoriam). Produtora de Objetos: Rosa Berger. Figurino: Paulette Pink. Visagismo: Hugo Daniel e Paulette Pink. Preparação corporal: Renata Mello. Designer de Luz: Giuliano Caratori. Designer de Som: Rafael Caetano. Assessoria de Imprensa: Adriana Balsanelli e Renato Fernandes. Direção de Produção: Henrique Benjamin. Assessoria Contábil: CMS Contabilidade. Operador de Luz: Giuliano Caratori. Operador de Som: Henrique Barrocal. Camareira: Judite Rosa. Contrarregra: Lucas Andrade. Montagem e Desmontagem: Eduardo Lazoti. Perucas: Paula Rossi. Realização: Benjamin Produções.

Serviço:

Forever Young

De 6 de setembro a 11 de novembro de 2024

Sextas e Sábados às 2oh. Domingos às 19h.

Classificação etária: 10 anos. Duração: 100 Minutos.

Ingressos:

Sexta R$ 90 inteira / R$ 45 meia-entrada Sábados e Domingos R$ 110,00 inteira / R$ 55,00

meia Grupos R$ 40,00 – Contatos – producoeshb@gmail.com

Preço promocional até 15/07 – R$45 (sexta) e R$55 (sábados e domingos).

TEATRO FERNANDO TORRES

Rua Padre Estevão Pernet, 588 – Tatuapé – São Paulo – SP, 03315-000

Informações: (11) 2227-1025. Capacidade: 685 lugares.

Bilheteria: Quar a Dom: 14h – 19h

Em dias de espetáculo a bilheteria funciona até o horário de início do espetáculo.

Pela Internet: www.https://site.bileto.sympla.com.br/teatrofernandotorres

Aceita todos os cartões de débito e crédito. Não aceita cheque. Ar-condicionado e acesso para deficientes. Estacionamento coberto anexo ao teatro