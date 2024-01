Comédia “Homens no Divã” comemora dez anos no Teatro Arthur Azevedo

Às sextas, sábados (21h) e domingos (19h), de 26 de janeiro a 18 de fevereiro, a peça Homens no Divã aborda, no Teatro Arthur Azevedo, o drama do protagonista Fred, interpretado por Darson Ribeiro, que foi traído por sua mulher e agora desabafa na antessala de sua psicanalista com outros dois pacientes. De maneira bem-humorada e descontraída, desenrola-se os problemas vindos do relacionamento do personagem, que vão adquirindo universalidade para com o público.

Nos palcos reestreia esse ano em que o espetáculo completa dez anos, a comemoração acontece no Teatro Arthur Azevedo, espaço onde Darson já atuou, tem afinidade e que recebe muitas obras de comédia. Sobre a sensação da peça completar 10 anos, Darson comenta: “É um feito! E por ser uma comédia posso falar com a maior propriedade do mundo que é muito difícil de conseguir. Eu me sinto um privilegiado, sabe?”. Além da apresentação, no dia 26, a reestreia conta com uma banda militar para recebê-los e os bombeiros do batalhão da Mooca prestigiam a peça em homenagem ao personagem de Guilherme Chelucci que é bombeiro em cena.

A ideia da peça começou com o desejo de Darson de fazer uma comédia, e para isso pediu à Miriam Palma, roteirista e dramaturga, textos que pudesse se basear; foi aí que teve contato com o texto “Desesperados”, que o impactou pela premissa da história, baseada na discussão de três homens sobre mulheres. Depois de algumas adequações, para se relacionar com o histórico de anos de sessões de psicanálise que Darson passou, nasceu a obra “Homens no Divã”.

Desse modo, a trama busca trazer à tona as inúmeras questões com relacionamento e adequação com a sociedade que permeiam a masculinidade. Sempre de forma engraçada, leve e reflexiva, o público se integra à história e há cenas que o teatro se assemelha a uma palestra coletiva de psicanálise. Os três atores descem na plateia e entrevistam as pessoas que entram na narrativa: “Já teve briga de casal nessa cena, o marido falou que foi traído por ela e a esposa não aceitou”, conta Darson.

Para melhor aproveitar a peça, Darson recomenda: “As pessoas têm que ir desarmadas para se divertir, esquecer o celular e entrar na história daqueles três homens que estão necessitados de afeto. Será uma hora e meia rindo muito e esquecendo dos problemas para compartilhar com a gente um riso gostoso, leve e que acrescenta nos valores humanos”

O Teatro Municipal Arthur Azevedo está localizado no bairro Alto da Mooca e encontra-se próximo à estação de trem CPTM Mooca. As apresentações acontecem sextas e sábados às 21h e domingos às 19h durante os dias 26 de Janeiro e 18 de fevereiro, os ingressos custam R$40 a inteira e R$20 a meia e é recomendado para um público maior de 12 anos.

TEATRO ARTHUR AZEVEDO

HOMENS NO DIVÃ

26/01/2024 a 18/02/2024

Sexta e sábado 21h e domingo 19h

90 minutos

+12 anos

Ingressos: 40,00 inteira e 20,00 meia

A peça, que comemora 10 ANOS e tem Marília Gabriela em participação especial com sua voz inconfundível no papel da temida psicanalista Dra. Maczka, trata de um encontro inesperado de três homens na antessala de psicanálise da Dra. Maczka.

Direção Geral: Darson Ribeiro

Elenco: Guilherme Chelucci, Gustavo Merighi e Darson Ribeiro