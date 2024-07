Começam os Jogos Regionais de São Caetano

A 66ª edição dos Jogos Regionais teve sua abertura oficial na noite desta sexta-feira (5/7), no Ginásio Poliesportivo Milton Feijão, no Bairro Olímpico, em São Caetano. A cerimônia, que teve o secretário de Esporte, Lazer e Juventude (SELJ), Muro Checkin, representando o prefeito José Auricchio Júnior, foi acompanhada por representantes das delegações e moradores.

Os cerca de 4 mil atletas dos 18 municípios disputarão 23 modalidades esportivas. As 23 modalidades são: atletismo, basquete, badminton, biribol, bocha, capoeira, ciclismo, damas, futebol, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, judô, karatê, malha, natação, taekwondo, tênis, tênis de mesa, voleibol, vôlei de areia e xadrez.

A 1ª Região Esportiva compreende municípios da Grande São Paulo e da Baixada Santista: Bertioga, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Guarujá, Jandira, Mauá, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra e Taboão da Serra.

“É um orgulho muito grande sediar um evento do porte dos Jogos Regionais, principalmente da 1ª Região Esportiva, uma região que com certeza é uma das mais competitivas de todo o Estado de São Paulo. Além disso, temos a oportunidade de mostrar a todos a generosidade do sul-caetanense, nossas obras e o esforço que fizemos e fazemos para que todos tenham uma excelente competição”, ressaltou Chekin.

O secretário destacou, ainda o preparo de São Caetano, que revitalizou oito centros esportivos por meio do Pró-Clubes e conta com espaços referenciais, como o Centro de Excelência Esportiva de Ginástica Artística e Rítmica Antônio José Dall’Anese, o mais moderno do País, e o Centro de Lutas Mario Chekin, o maior da América Latina.

COMPETIÇÃO

Apesar da abertura oficial acontecer à noite, durante o dia algumas competições já tiveram início, como foi o caso do futsal masculino sub-21, que aconteceu no Ginásio Poliesportivo Joaquim Cabreúva Rabello, no Bairro Barcelona. Em partida emocionante, a garotada de São Caetano venceu Taboão da Serra, por 4 a 3, em jogo de muitas viradas. São Caetano saiu à frente no marcador, 1 a 0, sofreu a virada por 1 a 3 e, novamente, virou a partida por 4 a 3, finalizando o placar.