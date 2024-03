Começam as vendas de ingressos para A Última Entrevista de Marília Gabriela

Já estão à venda os ingressos para a comédia dramática A Última Entrevista de Marília Gabriela, estrelada por Marília Gabriela e Theodoro Cochrane, que estreia em 3 de maio, em curta temporada no Teatro Unimed. Os ingressos podem ser adquiridos pela internet (www.sympla.com.br) e, a partir de 6 de abril, também na bilheteria do Teatro Unimed. As apresentações ocorrem todas as sextas-feiras e sábados, às 20h; e domingos às 18h. O espetáculo A Última Entrevista de Marília Gabriela é apresentado pelo Teatro Unimed, escrito por Michelle Ferreira, com direção de Bruno Guida e realização da Rega Início Produções Artísticas, de Renata Alvim.

Em maio de 2024, Marília Gabriela entra em cena para uma última entrevista, e dessa vez será ela a entrevistada, e por uma pessoa que lhe é muito familiar: seu filho caçula, Theodoro Cochrane. A comédia dramática A Última Entrevista de Marília Gabriela se passa durante um programa de entrevistas ao vivo no teatro, onde ficção e realidade se misturam e o que era para ser apenas uma entrevista vira um jogo perigoso que revela os arquétipos da relação entre mãe e filho.

Durante o espetáculo, feminismo, conflitos geracionais, etarismo e a fronteira entre o público e o privado são alguns dos temas abordados que norteiam o texto, entretendo e emocionando o público. Sem a quarta parede, o espectador é convidado a participar ativamente da montagem, respondendo até ao famoso bate-bola, marca registrada de Marília Gabriela.

Marília Gabriela

Jornalista, apresentadora e atriz, Marília Gabriela dispensa apresentações. Desde 1969, foi repórter e apresentadora em vários programas jornalísticos da Rede Globo de Televisão. Já na década de 1980, apresentou um programa semanal intitulado “Marília Gabi Gabriela”, na TV Bandeirantes. Por mais de 10 anos, apresentou, também, o programa “Cara a Cara”, entrevistando políticos e personalidades nacionais e internacionais. Atuou também na GNT, na CNT, no SBT, na RedeTV! e na TV Cultura. Como atriz, participou de mais de vinte obras, entre teatro, cinema e televisão. Possui participações em diversas publicações literárias e atua também na Internet, produzindo entrevistas com artistas e personalidades do mundo digital.

Theodoro Cochrane

Theodoro é ator, diretor, figurinista e DJ. Ator formado pela EAD (Escola de Arte Dramática) e pelo CPT de Antunes Filho, trabalhou no teatro com nomes como Beth Lopes, Iacov Hillel, Sergio Ferrara, Rodrigo Pitta, Regina Galdino, Alexandre Reinecke e muitos outros. Na televisão, atuou em mais de uma dúzia de novelas e séries, entre elas destaque para “O Sétimo Guardião”, de Aguinaldo Silva; “Caras e Bocas” de Walcyr Carrasco; “A Casa das Sete Mulheres” de Maria Adelaide Amaral; e “O Hóspede Americano”, de Bruno Barreto. Criativo dentro e fora dos palcos, dirigiu, produziu, escreveu e fez a direção de arte de seu próprio curta metragem “Para salvar Beth”, filme que passou por mais de trinta festivais mundo afora. Formado em desenho industrial pela Faculdade de Belas Artes, já assinou 50 figurinos de espetáculos teatrais e ganhou os prêmios Shell, Bibi Ferreira, Questão de crítica e Dig por algumas dessas produções. Multiartista, também é cenógrafo e DJ, além de ser um entusiasta da comunicação digital. Desde 2021, tem seu canal de entrevistas e entretenimento, o “Téte à Theo”, em três plataformas (YouTube, Instagram e TikTok) e ganhou o 4º Prêmio Arcanjo de Cultura pelo melhor canal das redes. Seu mais recente projeto, o videocast “Theorapia”, acumula milhões de visualizações ao abordar o tema da saúde mental de maneira leve, divertida e desestigmatizadora.

Bruno Guida

Bruno Guida é ator, tradutor, produtor e diretor de teatro, membro do Lincoln Center Director’s Lab e do coletivo internacional P.L.U.T.O. Sua formação como ator se deu pelo Teatro Escola Célia Helena, pela École Philippe Gaulier, em Paris, e pelo núcleo experimental do SESI. Também estudou na Escola Russa de Arte Teatral de Moscou (GITIS) e na Central Saint Martin, em Londres. Dirigiu dezenas de peças teatrais, entre elas “Bárbara”, “Ninho” e “Black Box”, uma criação do coletivo P.L.U.T.O., no Festival Internacional de Buenos Aires.

Michelle Ferreira

Atriz, diretora, roteirista e dramaturga de carreira internacional, com treze peças encenadas por nomes como Hugo Possolo, José Roberto Jardim, Nelson Baskerville, Eric Lenate, Maria Maya, Mario Bortolotto e Isabel Teixeira. Duas vezes finalista do Prêmio Luso-Brasileiro de Dramaturgia, com “Reality Final” e “Tem Alguém Que Nos Odeia”. Fundadora da A Má Companhia Provoca, escreveu e dirigiu “Os Adultos Estão na Sala” (indicação ao 26º Prêmio Shell de Teatro de São Paulo, na categoria Melhor Autoria). Com As Olívias, escreveu e dirigiu “Riso Nervoso” e “Mulher, Imagina!”. Adaptou o romance “Uísque e Vergonha” (indicação ao 7º Prêmio Bibi Ferreira, como Melhor Autora. Atualmente, está em cartaz com a peça “Bárbara”, dirigida por Bruno Guida. Escreveu a série “Entre o Céu e a Terra”, e assina com Juliana Rosenthal a série “Não Foi Minha Culpa”. No cinema, é a roteirista de “Amor Sem Medida”, dirigido por Alê Machado; e, com Sabrina Greve, o filme “Greve O Porão da Rua do Grito”.

Rega Início Produções Artísticas

Empresa de Renata Alvim, com mais de 27 anos de experiência em produção teatral, tendo iniciado no mercado na equipe de produção de “Píramo e Tisbe”, direção de Vladimir Capella. De lá para cá, produziu espetáculos de algumas das mais importantes personalidades do teatro brasileiro. Com sua empresa Rega Início Produções, foi diretora de produção e produtora executiva de montagens como “Calígula” e “Vestido de Noiva”, dirigidos por Gabriel Vilella; “Vergonha dos Pés”, dirigido por Alexandre Reinecke, dirigido por Roman Stefanski. Começou sua carreira no mercado dos musicais em 2009, ao lado de Charles Moeller e Claudio Botelho, na equipe de produção em São Paulo dos espetáculos “A Noviça Rebelde”, “Beatles Num Céu de Diamante”, “7 – O Musical” e “O Despertar da Primavera”. Entre 2010 e 2019, como gerente geral da divisão teatro da Time For Fun, produziu no Teatro Renault as montagens, que juntas atraíram 3.2 milhões de pessoas e ganharam 14 prêmios: Mamma Mia!, A Família Addams, O Rei Leão, Mudança de Hábito, Wicked, Les Misérables e O Fantasma da Ópera. Após retomada do mercado cultural, produziu os espetáculos Bárbara, com Marisa Orth, (vencedor do prêmio Bibi Ferreira de melhor atriz) e Brilho Eterno, com Reynaldo Gianecchini e Tainá Müller (vencedor do prêmio Bibi Ferreira de melhor espetáculo, iluminação e atriz coadjuvante para Renata Brás). Em 2022, assumiu – junto com a superintendência do Shopping VillaLobos – a administração e curadoria do Teatro VillaLobos. As recentes produções são o musical Once, com Lucas Lima e Bruna Guerin; Cantando com Encanto, produção em parceria com a Disney; e o musical Tarsila, a Brasileira, com Claudia Raia e Jarbas Homem de Melo, em cartaz em São Paulo.

Ficha técnica

Elenco: Marília Gabriela e Theodoro Cochrane

Dramaturgia: Michelle Ferreira

Direção: Bruno Guida

Diretora Assistente: Mayara Constantino

Figurinos: Theo Cochrane

Iluminação: César Pivetti

Trilha e Preparação Vocal: Daniel Maia

Gerente técnico Teatro Unimed: Reynold Itiki

Assessoria jurídica Teatro Unimed: Carolina Simão

Comunicação Teatro Unimed: Dayan Machado

Assessoria de Imprensa Teatro Unimed: Fernando Sant’ Ana

Realização: Rega Início Produções Artísticas

A Última Entrevista de Marília Gabriela

Comédia dramática com Marília Gabriela e Theodoro Cochrane

Teatro Unimed

Ed. Santos Augusta, Al. Santos, 2159, Jardins, São Paulo

Curta temporada: de 3 de maio a 28 de julho de 2024

Sextas e sábados, às 20h; domingos, às 18h

Preços: plateia – R$ 90,00 (meia-entrada) e R$ 180,00 (inteira) | balcão – R$ 50,00 (meia) e R$ 100,00 (inteira)

Clientes Unimed têm 50% de desconto com apresentação da carteirinha. Descontos não cumulativos.

Horários da Bilheteria: sextas e sábados, das 12h30 às 20h30. Domingos, das 10h30 às 18h30.

Duração: 70 minutos

Classificação: 14 anos

Capacidade: 240 lugares

Acessibilidade: Ingressos para cadeirantes e acompanhantes podem ser reservados pelo e-mail contato@teatrounimed.com.br

Estacionamento com valet terceirizado no local

Vendas pela internet: www.sympla.com.br/teatrounimed

Cancelamentos e reembolsos:

https://ajuda.sympla.com.br/hc/pt-br/sections/360000213506-Cancelamento-e-reembolso

Ingressos para grupos:

https://ajuda-bileto-sympla.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new?ticket_form_id=11634520641684

ATENÇÃO: Não será permitida a entrada na sala após o início do espetáculo, não havendo a devolução de valores ou troca de ingressos para outra data.

www.teatrounimed.com.br

https://www.facebook.com/TeatroUnimed

https://www.instagram.com/teatrounimed/