Começam amanhã inscrições do Vestibular das Fatecs para o primeiro semestre de 2025

O processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) para o primeiro semestre de 2025 está com inscrições abertas de 14 de novembro até 12 de dezembro, às 15 horas, exclusivamente pelo novo site vestibular.fatec.sp.gov.br. A prova do Vestibular das Fatecs será aplicada em 12 de janeiro de 2025. O valor da taxa é de R$ 60.

Para este semestre, as Fatecs ofertam 20.060 vagas, sendo 15.103 destinadas ao Vestibular das Faculdades de Tecnologia e 4.957 vagas aos candidatos do Provão Paulista. As oportunidades estão distribuídas para as unidades de todas as regiões do Estado de São Paulo. São 97 opções de cursos superiores de tecnologia gratuitos, presenciais e no formato online, que têm duração mínima de três anos. As informações sobre cursos, vagas, períodos e as unidades participantes estão disponíveis no site do processo seletivo.

Para concorrer a uma das vagas do Vestibular das Fatecs, o candidato precisa ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio ou equivalente, desde que no ato da matrícula, comprove a conclusão do curso.

Novidades

Entre as novidades para o primeiro semestre de 2025 está a implantação de duas Fatecs: uma em Porto Ferreira e outra em Rio Claro. A Fatec de Porto Ferreira, localizada na Região Central, inicia as atividades com as graduações tecnológicas em Desenvolvimento de Software Multiplataforma (40 vagas/manhã) e Logística (40 vagas/noite).

Já a Fatec Rio Claro, na Região de Campinas, ofertará os cursos superiores de tecnologia em Inteligência Artificial (35 vagas/manhã) e Gestão da Sustentabilidade Ambiental, Social e Governança Corporativa (35 vagas/noite). Ambos inéditos na instituição.

Mantendo a oferta de formação profissional de qualidade, alinhada às atualizações e demandas do mercado de trabalho, serão oferecidos outros quatro cursos superiores inéditos no Centro Paula Souza (CPS:

-Big Data para a Indústria (40 vagas/noite), na Fatec São Carlos, na Região Central do Estado.

-Refrigeração e Climatização (40 vagas/manhã), na Fatec São Paulo, localizada no bairro do Bom Retiro, na Capital.

-Design Gráfico (40 vagas/tarde), na Fatec Sumaré, também na Região de Campinas.

-Sistemas Inteligentes (40 vagas/noite), será ofertado Fatec Pompeia, localizada na Região de Marília. O curso substitui Big Data no Agronegócio.

Somados às opções inéditas, serão implantados cursos já existentes em outras Fatecs. Confira as opções:

-Análise e Desenvolvimento de Sistemas: Fatec Itatiba – 40 vagas;

-Ciência de Dados para Negócios: Fatec Sebrae – 35 vagas/tarde;

-Fabricação Mecânica: Fatec São Paulo – 40 vagas/manhã e 40 vagas/noite (substituindo Mecânica – Processos de Produção);

-Gestão da Produção Industrial: será implantado nas Fatecs – Araraquara – 40 vagas/noite; São Carlos – 40 vagas /noite; São Paulo – 40 vagas/ manhã; e na Fatec Taquaritinga – 40 vagas/manhã e 40 vagas/noite – (substituindo Produção Industrial);

-Gestão de Negócios e Inovação: Fatec Lins – 40 vagas/manhã (substituindo Gestão da Produção Industrial);

-Manutenção de Aeronaves: Fatec Sorocaba – 40 vagas/ manhã;

-Mecatrônica Industrial: Fatec Garça – 40 vagas/manhã (substituindo Manufatura Avançada);

-Projetos Mecânicos: Fatec São Paulo – 40 vagas/manhã e 40 vagas/noite (substituindo Mecânica – Projetos).

Inscrições

A inscrição deve ser feita exclusivamente pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br, até 12 de dezembro, às 15 horas. O interessado deve preencher a ficha, o questionário socioeconômico e pagar a taxa de R$ 60, conforme orientações disponíveis no Manual do Candidato e na Portaria. No momento da inscrição, é possível escolher um curso em primeira opção e, caso seja do interesse, optar por outro, em qualquer Fatec e período.

Para este Vestibular das Fatecs, o pedido de isenção total e redução de 50% no valor da taxa de inscrição será feito entre os dias 14 e 18, em campo específico disponível ao final do formulário de inscrição. O interessado deverá indicar se vai requerer isenção, redução da taxa ou os dois benefícios, preencher as informações solicitadas e anexar os documentos comprobatórios.

As Fatecs disponibilizam computador e acesso à internet a quem quiser fazer a inscrição no Vestibular. Cabe ao interessado entrar em contato com a unidade para saber data e horário de atendimento.

Inclusão

O Sistema de Pontuação Acrescida do CPS concede acréscimo de pontos à nota final do exame, sendo 3% a afrodescendentes e 10% a quem tenha cursado o Ensino Médio integralmente na rede pública. Quem estiver nas duas situações, recebe 13% de bônus.

O candidato deve verificar na portaria se tem direito à pontuação acrescida, porque a matrícula não poderá ser efetuada e a vaga será perdida se as informações não atenderem às condições estabelecidas em sua totalidade.

O candidato com deficiência ou que necessite de condições especiais para fazer a prova deve incluir essa informação na ficha de inscrição eletrônica e, também, encaminhar o laudo médico, emitido por especialista, descrevendo o tipo e o grau da necessidade, por meio de link específico na ‘Área do Candidato’, impreterivelmente, até as 15 horas do dia 12 de dezembro. É possível solicitar atendimento diferenciado, como prova em braille ou ampliada, intérprete de libras ou local adaptado para fazer o exame. Também pode pedir condições especiais candidatos de unidades prisionais e candidatas em fase de amamentação.

O candidato transgênero que deseja ser tratado pelo nome social deve dar essa informação no ato da inscrição, no campo específico. Não será possível solicitar a inclusão posteriormente. Também é preciso enviar, durante o preenchimento da ficha, via upload, imagem do RG (frente e verso) e uma foto 3×4 recente. É de inteira responsabilidade do interessado o correto preenchimento da ficha de inscrição, o envio de documentos e o cumprimento dos prazos estipulados.

Provão Paulista

É importante destacar que o Vestibular das Fatecs e o Provão Paulista são independentes e oferecem vagas distintas. O estudante que vai participar do Provão Paulista também pode fazer a inscrição para o Vestibular das Fatecs e aumentar suas chances de ingressar em um curso superior de tecnologia gratuito. As vagas das Faculdades de Tecnologia do CPS reservadas para o Provão Paulista que não forem preenchidas serão transferidas para o processo seletivo do primeiro semestre de 2025.