Começa amanhã a Semana do Passatempo no Caminhos do Mar, com descontos para o parque e a tirolesa

11/10/2024 – Em comemoração ao recesso escolar de outubro, a Parquetur lança a Semana do Passatempo, oferecendo descontos de até 30% em três parques naturais concessionados. De 12 a 20 de outubro, famílias e aventureiros terão a chance de aproveitar uma programação especial com ingressos promocionais.

O destaque da campanha é o Caminhos do Mar, localizado em São Paulo, que proporciona uma combinação única de história e natureza. Situado em uma área de Mata Atlântica preservada, o parque é conhecido por suas trilhas históricas, como a Estrada Velha de Santos, e pelos monumentos ligados à Independência do Brasil. Durante a Semana do Passatempo, os visitantes poderão explorar o parque com ingressos a preços reduzidos e aproveitar uma série de atividades recreativas.

Uma das grandes atrações do Caminhos do Mar é a Tirolesa Voo da Serra, a primeira inserida em área de conservação ambiental no estado de São Paulo. A aventura oferece uma vista deslumbrante da paisagem e uma experiência cheia de adrenalina. A compra do ingresso para a tirolesa também dá direito ao acesso gratuito ao parque no mesmo dia, permitindo que os visitantes aproveitem as trilhas do Roteiro Histórico e Roteiro Ecoturístico.

Ingressos para o parque Caminhos do Mar:

Inteira: de R$ 40 por R$ 30

Meia-entrada: de R$ 20 por R$ 15

Ingressos para a Tirolesa Voo da Serra:

Voo duplo: de R$ 75 por R$ 52,50 (dias de semana) / de R$ 105 por R$ 73,50 (fins de semana e feriados)

Voo exclusivo: de R$ 115 por R$ 80,50 (dias de semana) / de R$ 165 por R$ 115,50 (fins de semana e feriados)

Programação especial no Caminhos do Mar:

Nos finais de semana de 12, 13, 19 e 20 de outubro, o parque realizará brincadeiras e oficinas para crianças e famílias:

Centro de Apoio ao Visitante de Cubatão – Das 9h às 12h e das 13h às 16h: brincadeiras recreativas como corrida do saco, boca do palhaço, bambolê, cama de gato, entre outras.

Monumento Histórico Rancho da Maioridade – Das 9h às 12h e das 13h às 16h: jogos e oficinas recreativas de pintura, jogo da cesta, jogo mistério das cores, e oficinas de confecção.

Ingressos podem ser adquiridos pelo site www.caminhosdomar.com.br ou pelo chatbot (11) 97279-5616.

Para quem está em busca de mais destinos para aproveitar o recesso, a promoção também inclui o Parque Nacional do Itatiaia (RJ) e o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (GO), com atrações como cachoeiras, trilhas e paisagens impressionantes. Ambos oferecem descontos e atividades especiais para a semana de recesso escolar

Parque Nacional do Itatiaia (RJ): Localizado na divisa entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, o parque oferece uma experiência rica em biodiversidade e aventuras como banhos de cachoeira e trilhas.

Ingressos:

Inteira: de R$ 42 por R$ 30

Meia: de R$ 21 por R$ 15

Programação especial no Itatiaia:

12/10 – A partir das 9h: Pula-pula, piscina de bolinhas, escorregador, gangorras, jogos de mesa, pipoca e algodão doce.

15h – Contação de histórias com Aline Brasil, autora do livro “Flora Cabelinhos de Mola”, em parceria com a Campo Belo Cafeteria.

12/10 a 20/10 – Atividades de educação ambiental no Centro de Visitantes, como a Calçada da Fauna e visitas guiadas ao Painel Canto dos Pássaros.

18 a 20/10 – Programação especial em homenagem a Vinicius de Moraes:

18/10 – 10h: Contação de histórias e oficina de poesias de Vinicius de Moraes.

19/10 – 10h: Exibição de áudio e vídeo “Vinicius de Moraes em Itatiaia”, seguida de leitura da carta escrita pelo poeta em 1932 e roda de conversa.

20/10 – 10h: Espetáculo de música, teatro e poesia “Vinicius de Moraes… é demais!”.

Ingressos à venda em www.pnitatiaia.com.br ou pelo chatbot (11) 97279-5616.

Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (GO): Com paisagens únicas de cachoeiras e formações rochosas milenares, a Chapada dos Veadeiros é ideal para quem busca uma conexão profunda com a natureza

Ingressos:

Inteira: de R$ 45 por R$ 38

Meia: de R$ 22,50 por R$ 19

Programação especial na Chapada dos Veadeiros: Atividades especiais de educação ambiental, trilhas guiadas e visitação noturna. Consulte os horários de visitação e trilhas no site oficial.

Ingressos à venda em www.pnchapadadosveadeiros.com.br ou pelo chatbot (11) 97279-5616.

Sobre a Parquetur

A Parquetur é uma empresa brasileira e uma das maiores concessionárias do setor de parques naturais no Brasil, que presta serviços de apoio aos visitantes dos parques, com foco na conservação e na proteção da natureza e grande atuação na educação ambiental.

Atua na administração do uso público do Parque Nacional do Itatiaia, no Rio de Janeiro; do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás; do Caminhos do Mar, em São Paulo, que faz parte do Parque Estadual Serra do Mar; e do Parque Estadual do Ibitipoca, em Minas Gerais.

Também detém a concessão do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, e do Parque Estadual do Itacolomi, em Minas Gerais, cujos processos de administração do uso público estão em fase de implementação e que passarão a ser operados pela Parquetur em breve.

A proposta da Parquetur é (re)encantar as pessoas a partir de uma abertura gentil e imersiva da natureza, promovendo maior acessibilidade ao público visitante destas áreas, conservando a biodiversidade, indo além do ecoturismo e colocando a natureza como protagonista e como um recurso a ser conservado e valorizado.