Começa pré-venda da turnê Tempo Rei, do Gilberto Gil, para clientes BB

Apresentada pelo Banco do Brasil, Tempo Rei, a última turnê de Gilberto Gil, terá estreia em março de 2025. A pré-venda, com benefícios exclusivos para clientes do Banco do Brasil com cartões Ourocard Visa, acontece a partir das 10h desta segunda, 19, e se estende até 22 de agosto, no site da Eventim. No dia 22 de agosto, a partir do meio-dia, será aberta a venda de ingressos para o público geral, também na Eventim.

A pré-venda exclusiva para clientes do BB com cartões Ourocard Visa dá 30% de desconto sob ingresso de inteira, exceto as taxas de conveniência, com parcelamento em até 5x sem juros com Ourocard Visa, limitado a seis ingressos por CPF em cada categoria de ingressos. A pré-venda é válida para as categorias/setores de ingressos, limitada a 50% da capacidade das casas de evento em que serão realizados os shows. O desconto não é cumulativo à meia entrada ou entrada social.

“Apresentar a turnê de um dos maiores nomes da música brasileira é uma verdadeira honra. Gil é potência e símbolo cultural que se conecta com o BB para falar da força do tempo. Há mais de 30 anos, apoiamos e incentivamos a cultura e a diversidade brasileiras, que transformam vidas. Seguimos juntando e misturando a música com as oportunidades negociais, valorizando a riqueza artística do nosso país e os benefícios exclusivos para clientes”, comenta Paula Sayão, diretora de marketing e comunicação do Banco do Brasil.

A turnê apresentada pelo Banco do Brasil começa no dia 15 de março de 2025, em Salvador. Tempo Rei ainda passará por Rio, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte no primeiro semestre. Curitiba, Belém, Fortaleza e Recife fecham a turnê brasileira no segundo semestre do ano que vem. As datas nos Estados Unidos e Europa ainda serão divulgadas.

Benefícios exclusivos para clientes BB Ourocard Visa na venda de ingressos

Pré-venda exclusiva para todas as categorias/setores de ingressos, pelo período de 3 dias, limitada a 50% da capacidade das casas de evento em que serão realizados os shows.

30% de desconto sob ingresso de inteira, exceto as taxas de conveniência. Não cumulativo à meia entrada ou entrada social.

Parcelamento em até 5 vezes, sem juros, para a compra de ingressos com Ourocard Visa

Limite de compra de até 6 ingressos por CPF em cada categoria de ingressos.

Datas e locais

15 de março de 2025 – Salvador – Casa de Apostas Arena Fonte Nova

29 de março de 2025 – Rio de Janeiro – Farmasi Arena

30 de março de 2025 – Rio de Janeiro – Farmasi Arena

11 de abril de 2025 – São Paulo – Allianz Parque

12 de abril de 2025 – São Paulo – Allianz Parque

07 de junho de 2025 – Brasília – Arena BRB Mané Garrincha

14 de junho de 2025 – Belo Horizonte – Arena MRV

05 de julho de 2025 – Curitiba – Ligga Arena

09 de agosto de 2025 – Belém – Estádio Mangueirão

15 de novembro de 2025 – Fortaleza – Centro de Formação Olímpica (CFO)

22 de novembro de 2025 – Recife – Classic Hall

Serviço

Gilberto Gil – Tempo Rei, a última turnê

Apresentado por Banco do Brasil

Pré-venda de ingressos na Eventim exclusiva para clientes BB com cartões Ourocard Visa

Mais informações em bb.com.br/giltemporei