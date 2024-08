Começa nesta quinta (15) a nona edição do SiJoga na Fatec Carapicuíba

O curso superior de tecnologia em Jogos Digitais da Fatec Carapicuíba promove a nova edição do evento SiJoga. Na quinta-feira (15) e sexta-feira (16) as atividades serão realizadas nos períodos matutino e noturno, exclusivamente, para alunos e professores. No sábado (17), o simpósio será aberto ao público, com entrada gratuita, das 10h30 às 22 horas, ininterruptamente (levar documento com foto).

“Nosso objetivo é gerar integração entre alunos e professores, além de conectá-los com este mercado em franco crescimento”, diz o coordenador do curso, Carlos Alberto Paiva.

A programação inclui palestras com profissionais da área, mesas de debates, mostra de trabalhos autorais e sala de realidade virtual.

Veja os destaques:

15 de agosto, quinta-feira – Palestras no auditório da Fatec

10 às 11 horas: Thaís Oliveira – A Carreira do Artista 2D e Criação de Portfólio

11 às 12h30: Caio dos Santos – Concept Art

19h30 às 20h30: Raul Tabajara – Guia de Sobrevivência do Artista 3D

21 às 22 horas: Kaio Tokio – Porque ler livros de Game Design [te faz um Designer de Games]

16 de agosto, sexta-feira – Mesas de discussão: Melhores do Smaug 2024 (via Teams)

A mostra Melhores do Smaug quer proporcionar o reconhecimento público dos jogos desenvolvidos neste semestre, de forma interdisciplinar, que foram mais bem avaliados pelos professores em suas apresentações, obtendo nota igual ou superior a nove. Todo grupo que alcançar a nota está automaticamente convidado para participar.

16 de agosto, sexta-feira – Premiação Júri Popular: Melhores do Smaug 2024.1

Os jogos ficarão disponíveis no perfil do SiJoga na Itch.io (https://sijoga.itch.io) para que os públicos interno e externo tenham a oportunidade de jogá-los. Às 19h será apresentada a apuração dos votos do júri popular (via Teams – https://bit.ly/teams-sijoga9)

17 de agosto, sábado – SiJoga de Portas Abertas (10h30 as 22 horas), presencial no bloco 4

Mostra de Trabalhos Fui que que fiz

Campeonatos de Fighting Games, Racing Games e Dancing Games

Mesas de RPG e Magic

Campeonato de Cosplay

Serviço:

Nona edição do SiJoga

Data: 15 a 17 de agosto

Horário: 10h30 a 22 horas (17/09)

Local: Fatec Carapicuíba

Endereço: Av. Francisco Pignatari, 650 – Vila Gustavo Correia, Carapicuíba