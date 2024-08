Começa nesta quarta-feira (14) a maior feira de negócios do setor de casa e decoração

A 13ª edição da ABCasa Fair, organizada pela Associação Brasileira de Artigos para Casa, Decoração e Celebração (ABCasa), foi oficialmente inaugurada nesta quarta-feira, 14/08, no Expo Center Norte. O evento que vai até sábado (17/08), espera receber aproximadamente 50 mil visitantes, entre compradores nacionais e internacionais. Ao todo, são mais de 400 expositores – fabricantes, importadores e exportadores – dos segmentos de Decoração, Têxtil, Flores Permanentes, Utilidades Domésticas, Presentes e Papelaria Criativa e Festas.

A cerimônia de abertura contou com o comparecimento de autoridades governamentais e representantes do mercado internacional, demonstrando o reconhecimento da importância do evento para o desenvolvimento econômico do estado de São Paulo e do país.

Destacou-se a presença do Governador em exercício do Estado de São Paulo, Sr. Felicio Ramuth. A Srª Eunice Prudente, Secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo da Prefeitura Municipal de São Paulo, representando o Prefeito Ricardo Nunes. Também marcaram presença o Sr. Roberto Godoi, Subprefeito da Vila Maria e Vila Guilherme do Município de São Paulo, e o Sr. Gustavo Sperandio, da ApexBrasil Sudeste. Entre outras autoridades, estiveram o Dr. Roberto Mateus Ordine, Presidente da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), e o Sr. Maurício Prazak, Presidente do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Relações Empresariais Internacionais (IBREI).

Também representando a expansão do mercado internacional de casa e decoração, quero reconhecer e agradecer a presença da Embaixador Luis Fernando Avalos Gimenez, o Cônsul Geral Consulado do Paraguai em São Paulo; Denise de Fatima Barbosa, International Trade Advisor do Consulado Geral dos USA em São Paulo.

Eduardo Cincinato, presidente da ABCasa, ressaltou a importância da feira para o setor e enfatizou como a Associação tem se dedicado ao desenvolvimento econômico do estado de São Paulo e na ampliação das oportunidades para o setor.

“A ABCasa Fair é a principal feira de negócios do setor de casa e decoração. Aqui, os visitantes encontram todas as novidades e tendências do nosso mercado. Tivemos um primeiro semestre promissor e estamos entusiasmados com as projeções para o final de 2024. E a feira será palco para excelentes oportunidades de negócios” afirma Eduardo Cincinato, presidente da ABCasa

De acordo com dados levantados pela ABCasa em parceria com o IEMI Inteligência de Mercado, a produção nacional de artigos para casa registrou evolução no primeiro semestre de 2024, sinalizando uma retomada significativa no setor, que cresceu 5,3%, superando a média da indústria de transformação nacional.

Essa tendência positiva ganha mais destaque ao observar o crescimento em termos de faturamento, que atingiu cerca de 6,4% no mesmo período. No varejo, os artigos para casa também apresentaram um avanço significativo. O segmento registrou um acréscimo de 4,5% a 5% no primeiro semestre de 2024, superando a média nacional.

Espera-se que a produção nacional de artigos para casa cresça entre 4,5% e 5% até o final do ano. Essa melhora será impulsionada por eventos como a Black Friday, a entrada do 13º salário e o desejo das famílias de renovar a casa para as festas de fim de ano.

“Para o varejo de artigos para casa, a expectativa é de um aumento de consumo entre 3,5% e 4% em 2024 em comparação com o ano anterior. Esse cenário é favorecido pela redução da inflação, menor endividamento das famílias e a recuperação gradual do poder de compra pós-pandemia. A melhoria nas condições econômicas gerais contribui para um ambiente mais favorável ao consumo”, pontua Passos.

PESQUISA ABCASA FAIR: SENTIMENTO DO MERCADO

Uma pesquisa online realizada com visitantes da ABCasa Fair em agosto de 2024 revela que 35,71% dos entrevistados esperam uma melhoria na economia brasileira no próximo semestre, enquanto 34% acreditam que a situação permanecerá estável. Em relação às expectativas de vendas, 42,34% preveem um aumento modesto e 33% esperam uma evolução nas vendas nos próximos meses.

Os principais desafios econômicos mencionados pelos entrevistados incluem o aumento dos custos (26%), redução da demanda (23%), concorrência (20%) e falta de inovação (9%). Quando questionados sobre os fatores que podem contribuir para o amadurecimento de seus negócios, 39% apontaram a inovação, 24% o aumento da demanda, 19% a redução de custos e 17% a expansão de mercado.

Serviço:

Expo Center Norte

José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, 02055-000 – São Paulo – SP

14 a 17 de agosto de 2024

Horários:

Primeiros 3 dias: 10h às 20h | último dia: 10h às 17h

A abertura dos portões acontece 1 hora antes do início do evento, às 9h.

Sobre a ABCasa

A ABCasa – Associação Brasileira de Artigos para a Casa, Decoração, Presentes, Utilidades Domésticas, Festas, Flores e Têxtil – é uma entidade sem fins lucrativos, que se constitui como a mais representativa do setor. Seu objetivo principal é fortalecer o segmento e criar uma base de relacionamento entre empresas, entidades de classe, fornecedores, distribuidores, importadoras e profissionais.

Com mais de 650 associados, a organização auxilia na maturação do mercado de artigos para a casa e celebração, oferecendo conteúdos, estudos setoriais e organizando eventos importantes que geram excelentes oportunidades de negócios aos associados.

Sobre ABCasa Fair

Organizada e realizada pela ABCasa – Associação Brasileira de artigos para casa, decoração, presente criativos, papelaria, utilidades domésticas, festas, flores e têxteis para o lar –, a ABCasa Fair é uma feira B2B (business-to-business) que congrega lideranças de negócios do setor para alcançar o que há de melhor em artigos para casa, presentes e festas. O evento tem a missão de transformar o mercado de modo sustentável, competitivo e inovador.