Começa mais uma pesquisa da Conab para atualização dos números da safra brasileira de grãos

A equipe técnica da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) está em campo, a partir desta segunda-feira (17) até o dia 27 de junho, para coletar as informações que deverão compor o 10º Levantamento da Safra de Grãos 2023/2024. A pesquisa será realizada em todos os estados produtores, com saídas de campo em Alagoas, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

O levantamento também é feito remotamente, junto a agentes colaboradores ligados ao setor em cada estado, como produtores, cooperativas, entidades de assistência técnica, públicas e privadas, empresas de venda de insumos, comercialização, entre outros. Além das pesquisas subjetivas, a Conab utiliza o georreferenciamento das lavouras para auxiliar nas análises de produtividade e dimensionar a área.

O foco desta edição são as culturas de 2ª safra. Neste levantamento será avaliado principalmente o desempenho das lavouras de milho 2ª safra e do algodão, que já começaram a ser colhidas. Será avaliado também o desenvolvimento das culturas de sorgo, gergelim, girassol, amendoim e dos cultivos de inverno, com destaque para a cultura do trigo.

No caso do Rio Grande do Sul, o levantamento ainda será remoto, por telefone, videoconferência e por e-mail. Nesta época, a colheita da safra de verão no estado está praticamente finalizada e o plantio da safra de inverno mal começou, com poucas culturas em campo para serem avaliadas. Técnicos da Conab poderão ir a campo a partir do próximo mês.

Os números atualizados do 10º Levantamento da Safra de Grãos 2023/2024, com o resultado da produção em todo o país, serão divulgados no dia 13 de julho.