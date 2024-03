Começa hoje Hot Wheels City Experience no Parque Ibirapuera

São Paulo, março de 2024 – Hot Wheels®, icônica marca de carros em escala 1:64 da Mattel, apresenta a “Hot Wheels City Experience”, evento que chega pela primeira vez ao Parque Ibirapuera – OCA em São Paulo de 21 de março a 30 de junho de 2024 com mais de 12.000m² de exposição e mais de 10 estações que irão cativar a família toda e os fãs colecionadores. Produzida pela BeFun, a experiência é vendida pela aplicação e site da Fever, principal plataforma global de descoberta de entretenimento ao vivo. Confira as atividades incluídas abaixo:

Pista de Kart: duas pistas estarão disponíveis para os visitantes, uma para crianças e outra para os adultos. Cada corrida comporta até 3 pessoas, que ao cruzar a linha de chegada sobem ao pódio de acordo com a sua colocação. Crédito: Divulgação BeFun / Luis Franca

Exposição de Carros: espaço onde as pessoas podem observar e descobrir fatos curiosos sobre os carros de colecionadores, suas histórias e os proprietários. Crédito: Divulgação BeFun / Luis Franca

Área Unleashed: zona onde os visitantes podem jogar o último lançamento da Hot Wheels Unleashed, disponível para PC, Play Station 5 e Xbox. Crédito: Divulgação BeFun / Luis Franca

Workshop de Desenhos e Pinturas: área com diversos tablets disponibilizados para a criançada poder pintar sua própria versão digital dos carros, podendo ter o seu desenho projetado em tempo real nos telões do evento. Assim, todos serão capazes de realizar seu sonho de ser um designer de carro. Crédito: Divulgação BeFun / Luis Franca

Centro de Design: local as crianças vão receber cores para colorirem os carros, que então serão entregues ao staff e escaneados para aparecer projetados nas paredes. Crédito: Divulgação BeFun / Luis Franca

Briefing Room: nesta atividade os participantes assistem ao vídeo em que são apresentados ao mundo do Hot Wheels City e recebem curiosidades e mostrando o que eles estão prestes a experienciar. Crédito: Divulgação BeFun / Luis Franca

Shark Trampolins: área que referência uma das mais clássicas linhas de pistas da Hot Wheels se encontram trampolins onde as crianças podem pular, enquanto os pais desfrutam de uma refeição na área de Food Trucks. Crédito: Divulgação BeFun / Luis Franca

Hot Wheels Lab: espaço em que os visitantes poderão brincar com os produtos Hot Wheels em pistas gigantes e construir a pista de seus sonhos. Todo mundo também é convidado a trazer seu Hot Wheels preferido e fazê-lo correr pelas paredes do local. Crédito: Divulgação BeFun / Luis Franca

Loja Oficial: loja com merchandise oficial do evento e a marca Hot Wheels. Pistas, roupas, produtos, carros e muito mais!

“É com muito orgulho que anunciamos mais um grande evento de licenciamento da Mattel. Assim como no ano passado tivemos um grande sucesso e repercussão com ‘Barbie Dreamhouse: The Experience’, temos convicção de que Hot Wheels City Experience trará muita emoção, diversão e momentos radicais inesquecíveis”, comenta Angel Hidalgo, Diretor de Licenciamento na América Latina da Mattel.

O evento, que chega pela primeira vez ao Brasil, já passou pelo Chile e foi premiado em quatro categorias, sendo duas de ouro no Festival FIP, que premia as melhores ações e eventos de marketing da América Latina, na qual estiveram presentes mais de 1.000 participantes.

“Estamos muito felizes em desembarcar esse projeto em solo brasileiro com essa marca icônica que tem cativado diferentes gerações através da paixão por carros e pistas. Esperamos que o público desfrute de todas as atrações disponíveis e transformem o passeio em lembranças épicas”, finaliza Tomás Carrasco, CEO da BeFun, produtora responsável pelo evento.

“Hot Wheels City Experience” pretende receber aproximadamente 120.000 visitantes e se tornar a opção número 1 de lazer para famílias e fãs. Mais informações sobre os ingressos podem ser conferidas no site Link e no Instagram e Facebook.

Serviço: Hot Wheels City Experience – Parque Ibirapuera (OCA)

Data: 21 de março a 30 de junho de 2024

Local: Parque Ibirapuera – OCA

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, S/n – Portão 2 – Moema, São Paulo – SP, 04094-050