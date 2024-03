Começa hoje a venda de ingressos para a experiência imersiva de Stranger Things

Começa hoje a venda de ingressos para Stranger Things: The Experience – aventura imersiva “no mundo invertido” que chega a São Paulo após uma temporada de sucesso em capitais dos Estados Unidos e Europa. A produção é uma parceria da Netflix com Blast Entertainment e Fever. As entradas, com valor inicial de R$ 60, podem ser adquiridas no site oficial do evento. A experiência acontecerá a partir do dia 12 de abril, ocupando mais de 2.000 m2 do estacionamento do Shopping Eldorado, na capital paulista.

Toda a instalação é a mesma da turnê internacional. No espaço, os fãs terão a chance única de conhecer de perto os lugares mais icônicos da série, levar muitos sustos e mergulhar numa aventura realista. A experiência começa pelo sinistro Laboratório Nacional de Hawkins, seguida por um mergulho no Mundo Invertido. Esta narrativa única, desenvolvida em uma parceria exclusiva com os criadores da série, leva os visitantes a um universo paralelo onde o perigo fica à espreita na escuridão. Com o futuro em jogo, Hawkins vai precisar da ajuda de heróis e heroínas de todas as idades (a partir de 5 anos) para se salvar.

A Blast Entertainment já realizou no Brasil grandes eventos de arte imersiva como obras de Van Gogh, Banksy e Frida Khalo. Agora, apresenta uma nova experiência totalmente interativa, de entretenimento puro, como o brasileiro ainda não viveu. “Trazer esta superprodução para o Brasil, baseada em uma série que é um fenômeno global, consolida a Blast Entertainment e o DC Set Group como uma das referências nacionais em ações imersivas. Tenho certeza de que isso vai mobilizar muitos fãs de todas as idades, que sairão de lá se sentindo parte dessa história”, celebra José G. Franco, CEO da Blast Entertainment.

Stranger Things: The Experience:

Quando: 12 de abril de 2024

Onde: Shopping Eldorado, Av. Rebouças, 3970 – Pinheiros, São Paulo – SP, 05402-600, Brasil

Ingressos: No site oficial partir de R$60.

Classificação: Embora Hawkins tenha espaço para heróis e heroínas de todas as idades, esta experiência contém linguagem adulta, além de imagens e efeitos visuais realistas. Não será permitida a entrada de crianças menores de 5 anos, e qualquer pessoa com menos de 14 anos deverá estar acompanhada de um adulto.

Horário: terça a domingo e feriados das 10h às 22h