Começa amanhã o prazo para a entrega do Imposto de Renda 2025

A partir de amanhã, 17 de março, às 8h, inicia-se o período para a entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025, referente ao ano-base 2024. Os contribuintes terão até as 23h59min59s do dia 30 de maio para enviar suas declarações à Receita Federal.

Para este ano, a Receita Federal espera receber 46,2 milhões de declarações, um aumento de quase 3 milhões em relação às 43,2 milhões entregues em 2024.

O programa gerador da declaração já está disponível para download desde 13 de março, permitindo que os contribuintes iniciem o preenchimento antecipadamente.

Novas regras

Entre as principais mudanças em relação ao ano anterior, destacam-se:

Atualização dos limites de obrigatoriedade: O valor de rendimentos tributáveis anuais que obrigam a entrega da declaração foi ajustado.

Novas obrigações relacionadas a ativos no exterior: Passa a ser exigida a apresentação da declaração para quem realizou, no ano passado, atualização de imóveis pelo valor de mercado.

Restituição

As restituições serão liberadas a partir de 30 de maio, em cinco lotes, até 30 de setembro. A ordem de prioridade para a restituição considera:

Idosos com 60 anos ou mais.

Contribuintes com deficiência física ou mental.

Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Demais declarações, conforme a data de envio.

Projeto de reforma do Imposto de Renda

Na terça-feira, 18 de março, o governo federal encaminhará ao Congresso Nacional um projeto de reforma do Imposto de Renda. Entre os principais pontos da proposta estão:

Isenção para rendas mensais de até R$ 5 mil: Contribuintes que recebem até esse valor estariam isentos do pagamento do imposto.

Imposto mínimo sobre rendas muito altas: Proposição de um imposto mínimo para contribuintes com rendimentos elevados.

Caso aprovado, o novo regime entraria em vigor no ano de 2026.

É fundamental que os contribuintes fiquem atentos às novas regras e prazos estabelecidos, garantindo o cumprimento das obrigações fiscais dentro do período estipulado e evitando possíveis multas por atraso.