Começa a seleção de casting artístico para eventos oficiais da APOLGBT-SP

A Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo (APOLGBT-SP) anuncia a abertura da seleção para o casting artístico que irá compor os eventos de destaque em 2024, incluindo a Feira Cultural da Diversidade LGBT+ (30/mai), Parada do Orgulho LGBT+ (02/jun) e Prêmio Cidadania em Respeito à Diversidade LGBT+ (07/dez). Para participar, os interessados devem preencher até 15 de março o formulário disponível no link.

A participação está aberta a Drag Queens e Drag Kings com performances, bem como a artistas de dança, teatro e música, além de DJs que possuam material próprio. As apresentações podem ser realizadas tanto individualmente quanto em grupo.

Como participar: envie um vídeo ou áudio de até 3 minutos (vídeos maiores serão descartados) de alguma apresentação já realizada ou uma gravação simples feita em casa, de forma amadora, destacando a proposta artística. Será considerada apenas uma inscrição por pessoa/grupo e, em caso de duplicidade, será considerada a última inscrição feita até o fechamento do formulário.

Detalhes importantes a serem considerados incluem o oferecimento de cachê/ajuda de custo para as apresentações, com a divulgação sendo responsabilidade da APOLGBT-SP conforme a programação interna. Aqueles que forem selecionados devem estar aptos a emitir nota fiscal e manter seus documentos fiscais regularizados. O pagamento do cachê/ajuda de custo será efetuado em até 100 dias após a realização do evento.

Prazo de inscrição: até 15/03/2024

Contato com selecionados: a partir de 08/04/2024

Link para o formulário de inscrição: https://linktr.ee/paradasp

Maioridade obrigatória (acima de 18 anos)

Observação:

A seleção não está restrita à cidade de São Paulo. A APOLGBT-SP não arcará com custos de deslocamento, alimentação e hospedagem para as apresentações selecionadas.