Começa a etapa de provas do Concurso Estadual “Qualidade do Café de São Paulo”

Em sua 23ª edição, o Concurso Estadual “Qualidade do Café de São Paulo” encerrou suas inscrições no último dia 18 de outubro com 303 amostras recebidas. O certame, promovido pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA/SP), premia cafés paulistas de excelência em cinco categorias: natural, cereja descascado, fermentado, orgânico e canephora.

De 10 a 14 de novembro, 275 amostras aprovadas entre 312 inscritas seguem para a torra com quatro mestres de torras e, na sequência, para o cupping, quando degustadores profissionais, seis certificados Q-Graders credenciados pela Specialty Coffee Association of America (SCAA) e dois R-Graders, degustadores especialistas em café Robusta, avaliarão os cafés sensorialmente.

Esta etapa do concurso é realizada em parceria com o Sindicato da Indústria do Café do Estado de São Paulo (Sindicafesp) e Associação Brasileira da Indústria do Café (ABIC).

“Para este ano, a premiação contempla uma nova categoria: a coffea canephora. Essa adição vem agregar ainda mais à premiação, permitindo que este café, que representa 40% da produção nacional de café em todo o mundo e que é um café de alta produtividade, esteja também bem representado”, comenta Alexandre Grassi, diretor do Departamento de Extensão Rural da CATI e membro do Comitê de Organização do Concurso, lembrando que, ao final de outubro passado, a SAA/SP lançou o “Programa Estadual de Incentivo ao Cultivo de Coffea Canephora”, que deve beneficiar cerca de 20 mil cafeicultores e movimentar R$500 milhões para a infraestrutura produtiva.

Próximas etapas

Os três cafeicultores com melhor pontuação em cada uma das cinco categorias serão premiados com troféus, e os 10 melhores, em cada categoria, receberão certificado e reconhecimento especial pela participação, em cerimônia no dia 26 de novembro, no Instituto Agronômico (IAC-Apta), em Campinas, com programação ainda a ser divulgada.

Participam do Concurso Estadual “Qualidade do Café de São Paulo”, além da CATI, a Coordenação das Câmaras Setoriais, a Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios (Codeagro), e a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, por meio da Apta Regional, Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital-Apta), Instituto Biológico (IB-Apta), Instituto Agronômico (IAC-Apta).