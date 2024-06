Combate à violência contra as mulheres gera prêmio ao Metrô no Parque da Mobilidade Urbana 2024

As iniciativas do Metrô no combate à violência contra as mulheres renderam à empresa neste mês de junho um prêmio no Parque da Mobilidade Urbana 2024, na categoria Iniciativas Públicas que Inovam e Transformam.

Para concorrer ao prêmio, a empresa apresentou suas ações implementadas desde 2015, de forma pioneira no âmbito do transporte público, e que seguem em curso para inibir e coibir a importunação sexual nos trens e estações. Foram lembradas as diversas campanhas, com destaque para a “Você Não Está Sozinha – Juntos Podemos Parar o Abuso nos Transportes – Importunação Aqui Não”, bem como o papel do Metrô na mudança da legislação que criou a tipificação penal do abusador.

Além das campanhas de comunicação, as inciativas abrangeram a preparação dos funcionários operativos da empresa para o acolhimento às mulheres que passam por situações e importunação sexual dentro ou fora do sistema metroviário, com atendimento humanizado, respeitoso e qualificado através das equipes operativas. Também fazem parte dessa infraestrutura de acolhimento, os Postos Avançados de Atendimento à Mulher Vítima de Violência em operação nas estações Santa Cecília e Luz.

A implementação dessas ações promove impactos positivos e relevantes na operação do Metrô, resultando em viagens mais seguras aos passageiros, tornando o Metrô referência no trato desta questão.

O prêmio é uma iniciativa da Plataforma Connected Smart Cities em parceria com o Mobilidade Estadão e Urucuia Inteligência em Mobilidade Urbana, buscando identificar e premiar as iniciativas, tanto públicas quanto privadas, que promovem a mobilidade urbana sustentável, segura e inclusiva em todo o Brasil.