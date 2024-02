Combate a dengue terá concentração de esforços neste sábado (03/02)

O combate à transmissão da dengue em Mauá, neste sábado (03/02), durante todo o dia, vai concentrar o trabalho de 32 agentes comunitários de endemias, que atuam no Controle de Zoonoses, na região dos jardins Feital, Itapark e Kennedy. Estes locais apresentam importantes registros de suspeitas de casos de dengue. Será realizado um grande mutirão, de casa em casa, em todo o território de abrangência das três unidades básicas de saúde dos referidos bairros.

Evandro Oliveira/PMM

Os trabalhadores e trabalhadoras seguirão em duplas nas visitas, para fazer o bloqueio da transmissão, orientando moradores para limpeza de quintais e cuidados com depósitos de água, verificando possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypt, que transmite a dengue. As duplas vistoriam o perímetro de 200 metros de raio a partir do local em que foi registrado o caso confirmado de dengue e reportado à Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Mauá.