Combate à dengue e prevenção contra ISTs são temas de palestras com Famílias PAIF

No início desta semana, os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de Ribeirão Pires realizaram reuniões mensais com grupo de moradores assistidos pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF). Nas unidades de Ouro Fino e Quarta Divisão, saúde foi tema de destaque em rodas de conversa com a população.

Palestra sobre combate à dengue foi ministrada pelo Centro de Controle de Zoonoses, com informações importantes sobre cuidados, prevenção e vacinação. Também na unidade de Ouro Fino, as famílias receberam orientações sobre a prevenção contra as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), promovida por equipe do Serviço de Atenção Especializado (SAE).

O PAIF oferta ações socioassistenciais de prestação continuada, por meio do trabalho social com famílias em situação de vulnerabilidade social, e tem como objetivos: fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida; prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social; promover o acesso a benefícios, programas de transferência de renda e serviços socioassistenciais, contribuindo para a inserção das famílias na rede de proteção social de assistência social; entre outros

Serviços – O Centro de Controle de Zoonoses realiza ações de combate à dengue e outras arboviroses em Ribeirão Pires e para dúvidas ou denúncias entre em contato por meio do telefone (11) 482-3748. Já o Serviço de Atenção Especializada da cidade realiza testes rápidos para diagnóstico de HIV, Sífilis e Hepatite, além de oferecer tratamento gratuito. O serviço disponibiliza o atendimento via WhatsApp – 4828-4441.